Grof Florjan Sušnik in grofica Tanja Šubelj obujata grajsko dediščino

Za dediščino je treba skrbeti, saj je v njej zapisana zgodovina prav nas vseh. Tega se dobro zavedata Tanja Šubelj in Florjan Sušnik, v Preddvoru in širše znana kot grof in grofica. Na gradu Dvor sta leta 2021 začela pisati zgodbo o uspehu, ko sta po gradu Štatenberg oživila še ta dolgo speči grad. S tem pa sta pokazala, da je dediščino treba spoštovati, in dokazala, da je pot tam, kjer je volja.