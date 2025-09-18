Svetli način
Grof Florjan Sušnik in grofica Tanja Šubelj obujata grajsko dediščino

Štatenberg, 18. 09. 2025 20.35 | Posodobljeno pred 7 dnevi

Lara Miklavčič
Za dediščino je treba skrbeti, saj je v njej zapisana zgodovina prav nas vseh. Tega se dobro zavedata Tanja Šubelj in Florjan Sušnik, v Preddvoru in širše znana kot grof in grofica. Na gradu Dvor sta leta 2021 začela pisati zgodbo o uspehu, ko sta po gradu Štatenberg oživila še ta dolgo speči grad. S tem pa sta pokazala, da je dediščino treba spoštovati, in dokazala, da je pot tam, kjer je volja.

tanja šubelj florjan sušnik grof grofica grad štatenberg
