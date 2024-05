Grošelj, Lipušček in Tomičeva o satiri, Palestini, migrantskih centrih in Jek 2

V oddaji 24UR ZVEČER je potekalo tretje predvolilno soočenje, na katerem so svoja stališča soočili nosilka liste Nič od tega Violeta Tomič, nosilec liste Zeleni Slovenije Klemen Grošelj ter nosilec liste DeSUS in Dobre države Uroš Lipušček. Se da s satiro priti v evropski parlament, kar napovedujejo v stranki Nič od tega? Je prav, da Slovenija še naprej podpira Ukrajino in ali bi priznali Palestino takoj ali čakajo s priznanjem, kot čaka slovenska vlada? Kako bi ljudi v Središču ob Dravi in Brežicah prepričali, da njihov strah zaradi odprtja migrantskih centrov ni upravičen? Ali podpirajo gradnjo drugega bloka nuklearke in ali Slovenci plačujemo previsoko ceno za evropski zeleni prehod?