Grošelj, Merlo, Šetinc Paškova in Škofičeva od Svobode k Zelenim

Kaj imajo skupnega evropski poslanec Klemen Grošelj, direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo, poslanka Mojca Šetinc Pašek in nekdanja šefinja Golobovega kabineta Petra Škofic? Vsi so se – na, milo rečeno, ne prav lep način – razšli s predsednikom vlade in Gibanja Svoboda Robertom Golobom, zdaj pa moči združili v listi za evropske volitve pod taktirko stranke Zelenih, ki bo glasove bržkone odžirala prav Gibanju Svoboda in ostalim vladnim strankam. O zadevi je v oddaji 24UR ZVEČER spregovoril Aleksander Merlo.