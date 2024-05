Grošelj: Podnebne spremembe segajo v vse vidike našega življenja

Klemen Grošelj, nosilec evropske liste, ki je še pred dobrim tednom dni nihče ni pričakoval. Ker so na njej trije tako imenovani "odpadniki" Gibanja Svoboda, med njimi aktualni evropski poslanec največje vladne stranke Klemen Grošelj, zdravnik Aleksander Merlo, ki so ga sprva v Gibanju Svoboda predstavljali kot nosilca svoje liste, pa tudi nekdanja članica in poslanka Svobode, ki ji je Golob pokazal vrata, Mojca Šetinc Pašek, se je je hitro prijelo ime lista užaljenih. Tudi ker naj bi jim pomagala Petra Škofic, donedavnega premierjeva šefinja kabineta, ki se je prav tako razšla z Golobom. Gre za listo Zelenih, ki utegne še najbolj krasti glasove strankama Svoboda in VESNA.