Janković zavrnil Grošljeve očitke o pritiskih: 'To je ena velika neumnost'

Klemen Grošelj je na velikem soočenju pred nedeljskimi evropskimi volitvami, ki smo ga predvajali na naši televiziji, namignil, da naj bi srbski predsednik Aleksandar Vučić in njegov prijatelj, ljubljanski župan Zoran Janković, vplivala na njegovo uvrstitev na listi Gibanja Svoboda. Janković je Grošljeva namigovanja označil za "neumnost". Zatrdil je, da s srbskim predsednikom nikoli nista govorila o tej zadevi. "Oba lahko pokličete, Vučića in Goloba," je dejal.

Klemen Grošelj, kandidat stranke Zelenih na evropskih volitvah, je med včerajšnjim soočenjem na naši televiziji spregovoril tudi o domnevnih vplivih tretjih držav na slovensko politiko. "Sam sem bil zaradi svojega dela na Zahodnem Balkanu očitno predmet nekaterih aktivnosti predsednika Vučića, ki imel to hudo potrebo, da me je med več kot 100 opazovalci izpostavil kot neko grožnjo," je dejal. Namignil je na možnost, da se je znašel na repu liste Gibanja Svobode zaradi pritiskov iz Srbije, pri tem pa je omenil tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Nosilko liste vladajoče stranke Ireno Jovevo je zanimalo, ali so se pritiski zares zgodili, Grošelj pa ji je odvrnil, da je dobil dovolj signalov za utemeljen sum. "Bilo je dovolj jasnih signalov, da imam lahko utemeljen sum, da so v ozadju te zgodbe bistveno globje kot pa tisto, kar je bilo povedano," je dodal.

Klemen Grošelj FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Janković je na današnji novinarski konferenci zanikal, da bi se na kakršen koli način vpletal v odnose med Gibanjem Svoboda in Grošljem. "To je ena velika neumnost, kar si gospod Grošelj domišlja, je njegova zadeva. Jaz trdim, da to ni res. Niti besede nisem spregovoril o njem. Kako so se uvrščali na listo, morate vprašati koga drugega," je odgovoril na novinarsko vprašanje. Ob tem je napovedal, da bo na nedeljskih evropskih volitvah podprl listo Gibanja Svoboda. Potrdil je, da sta s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v prijateljskih odnosih in da se je pred kratkim mudil na obisku v Beogradu. Zatrdil je, da z Vučićem nikoli nista govorila o Grošlju. "Oba lahko pokličete, Vučića in Goloba," je dejal ljubljanski župan. Ob tem je spomnil, da je Grošelj šel sam v drugo stranko, kjer bo lahko "pokazal, kako dober je".

Zoran Janković FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Vučić Grošlja označil za sovražnika Srbije Kot smo poročali, je Vučić v začetku leta v odzivu na očitke Evropskega parlamenta o nepravilnostih na lanskih volitvah v Srbiji štiri evropske poslance, med njimi tudi Grošlja, označil za sovražnike Srbije. "V Svetu Evrope je bilo več ljudi, ki so pozitivno ocenili srbske volitve, kot obratno. V Evropskem parlamentu je bilo to razmerje podobno. Ampak vi raje citirate Violo von Cramon, Klemna Grošlja, Andreasa Schiederja in Stefana Shennaha, ki so najhujši sovražniki Srbije," je takrat dejal Vučić.