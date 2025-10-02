Svetli način
V Grosuplju gostili župana, ki je obtožen vojnih zločinov

02. 10. 2025

Špela Lobe
10

Kaj je pri veljakih občine Grosuplje počel župan občine iz Republike Srbske, ki mu sodijo zaradi zločinov proti človečnosti med vojno v BiH? Pri županu Petru Verliču, ki prihaja iz vrst SDS, se je v torek mudila delegacija iz pobratene občine Vlasenice. Županu Miroslavu Kraljeviću tamkajšnje tožilstvo očita, da je med vojno kot poveljnik interventnega voda Vojske Republike Srbske sodeloval pri sistematičnem pregonu bošnjaških civilistov.

Občina Grosuplje je na družbenih omrežjih objavila fotografije srečanja grosupeljskega župana in župana manjše občine iz Republike Srbske, ene od dveh entitet BiH. Pod objavo so med drugim zapisali, da je bilo srečanje lepa priložnost, da se bolje spoznajo, si izmenjajo izkušnje in predstavijo projekte. 

Posnetki iz leta 1993 medtem prikazujejo Miroslava Kraljevića ob zasedbi vasi Cerska, ki je bila del enklave Srebrenica. Oseba, s katero se je grosupeljski župan sestal in rokoval, je namreč obtožena vojnih zločinov. 

"Sodišče BiH je potrdilo obtožnico zoper Mića Kraljevića. Njemu se očita, zdaj citiram, kaznivo dejanje zločina proti človečnosti po zakonu BiH. Govorimo o vojnih zločinih na področju občine Vlasenica," pove bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić.

Tožilstvo Kraljeviću očita, da je pred 33 leti kot poveljnik interventnega voda Vojske Republike Srbske sodeloval pri sistematičnem pregonu bošnjaških civilistov.

"Od ubojev, posilstev, pregona ... Na območju Vlasenice, tega mesta, je bilo eno taborišče. Morda edino v tem mestu - Sušiča. On je to vedel in je tudi vodil ljudi v to taborišče," pojasnjuje Avdić. 

In od kod zdaj bratenje z Grosupeljčani? Kraljević, sicer član vladajoče stranke Milorada Dodika, naj bi, kot navaja portal Necenzurirano, Verliča spoznal v avstrijskem Salzburgu na konferenci evropskih regij in mest. Že dolgo se ve, pravi Avdić, da imajo določene osebe, povezane z organiziranim kriminalom in vojnimi zločini, dobre zveze v Sloveniji.

"Lahko govorimo o županu Ljubljane Zoranu Jankoviču, ki ima povezave z Dodikom, ki je pred kratkim pohvalil Milorada Dodika. Imamo poslovneže, ki so si blizu z Janezom Janšo, ki sodelujejo s poslovneži na področju Republike Srbske. Tako da so to povezave, ki obstajajo leta," trdi Avdić. 

Zakaj so gostili Miroslava Kraljevića in ali je župan seznanjen, da je Kraljević obtožen vojnih zločinov, smo vprašali občino Grosuplje. Odgovora še nismo prejeli. 

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Infiltrator
02. 10. 2025 20.47
+3
Daljnega leta smo se odcepil od Jugoslavije ,zdaj vse te vabimo ,gostimo , jim prodajamo Slovenijo ,torej smo se odcepil samo zato ,da si je oblast družbeno premoženje prilastili in prodala pa pobasala v žepe
ODGOVORI
3 0
r h
02. 10. 2025 20.47
Oseba, obtožena katerega koli kaznivega dejanja, šteje za nedolžno, dokler se ji krivda ne dokaže.
ODGOVORI
0 0
Heprk
02. 10. 2025 20.42
+4
povej mi s kom se druzis in povem ti kaksen si. evo to ke enaka bagra, da je tukaj vojna verjetno bo enako poceli. Skrite lisice, cakajo na ugoden cas
ODGOVORI
4 0
jedupančpil
02. 10. 2025 20.42
+1
💩
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
02. 10. 2025 20.40
+4
V Grosupljem jim orožarska trgovina, korupcija in zločini niso tuji.
ODGOVORI
6 2
Po možganski kapi
02. 10. 2025 20.42
-4
Rajši bi povabili gospoda Maljevca,ki bi lahko veliko povedal o dolgotrajni oskrbi.
ODGOVORI
0 4
Franček
02. 10. 2025 20.46
+1
A je Maljevac za kaj obtožen? Taka primerjava lahko pride samo iz vaše kleti.
ODGOVORI
1 0
brezveze13
02. 10. 2025 20.40
-1
to je povabil jurček na piknik
ODGOVORI
0 1
petka5
02. 10. 2025 20.39
+4
Vidite, da sds sodeluje s tem rezimom tam dol... njihove manire so iste
ODGOVORI
5 1
Polona.
02. 10. 2025 20.41
-1
Povej kakšne plan ima Roglič in kako bo potekala sezona drugo leto.
ODGOVORI
0 1
