V Grosuplju gostili župana, ki je obtožen vojnih zločinov

Občina Grosuplje je na družbenih omrežjih objavila fotografije srečanja grosupeljskega župana in župana manjše občine iz Republike Srbske, ene od dveh entitet BiH. Pod objavo so med drugim zapisali, da je bilo srečanje lepa priložnost, da se bolje spoznajo, si izmenjajo izkušnje in predstavijo projekte.

Posnetki iz leta 1993 medtem prikazujejo Miroslava Kraljevića ob zasedbi vasi Cerska, ki je bila del enklave Srebrenica. Oseba, s katero se je grosupeljski župan sestal in rokoval, je namreč obtožena vojnih zločinov.

"Sodišče BiH je potrdilo obtožnico zoper Mića Kraljevića. Njemu se očita, zdaj citiram, kaznivo dejanje zločina proti človečnosti po zakonu BiH. Govorimo o vojnih zločinih na področju občine Vlasenica," pove bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić.

Tožilstvo Kraljeviću očita, da je pred 33 leti kot poveljnik interventnega voda Vojske Republike Srbske sodeloval pri sistematičnem pregonu bošnjaških civilistov.

"Od ubojev, posilstev, pregona ... Na območju Vlasenice, tega mesta, je bilo eno taborišče. Morda edino v tem mestu - Sušiča. On je to vedel in je tudi vodil ljudi v to taborišče," pojasnjuje Avdić.

In od kod zdaj bratenje z Grosupeljčani? Kraljević, sicer član vladajoče stranke Milorada Dodika, naj bi, kot navaja portal Necenzurirano, Verliča spoznal v avstrijskem Salzburgu na konferenci evropskih regij in mest. Že dolgo se ve, pravi Avdić, da imajo določene osebe, povezane z organiziranim kriminalom in vojnimi zločini, dobre zveze v Sloveniji.

"Lahko govorimo o županu Ljubljane Zoranu Jankoviču, ki ima povezave z Dodikom, ki je pred kratkim pohvalil Milorada Dodika. Imamo poslovneže, ki so si blizu z Janezom Janšo, ki sodelujejo s poslovneži na področju Republike Srbske. Tako da so to povezave, ki obstajajo leta," trdi Avdić.

Zakaj so gostili Miroslava Kraljevića in ali je župan seznanjen, da je Kraljević obtožen vojnih zločinov, smo vprašali občino Grosuplje. Odgovora še nismo prejeli.