Grosupeljskemu kmetu konjev ne bodo odvzeli: 'Živali nimajo svežih poškodb'

Kot smo poročali pred dnevi, je Društvo za zaščito konj podalo prijavo zoper lastnika kmetije v Grosupljem, poleg prijave je poslalo več fotografij živali, ki stojijo ali ležijo v blatu in lastnih iztrebkih. V prijavi so v društvu zapisali, da lastnik svoje živali "zanemarja, jih trpinči, strada, jim odteguje vodo, jih pretepa in muči". Prijavo so podali tudi zoper Veterino Dobro - Grosuplje, kjer je omenjeni zaposlen kot veterinarski tehnik za osemenjevanje, po navajanju društva pa naj bi bil nasilen tudi do živali strank, h katerim je hodil po službeni dolžnosti.

"Pri pregledu ni bilo ugotovljenih razlogov za odvzem živali"

Kot so nam sporočili s službe za odnose z javnostjo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je prijavo, ki so jo prejeli 9. marca, obravnavala Inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).



"Pri pregledu ni bilo ugotovljenih razlogov za odvzem živali. Imetnik živali je moral očistiti in nastlati prostore, kjer so bile živali, tako da so te imele možnost biti na suhem prostoru. Kontrola je bila izvedena naslednji dan, 10. marca, ko je bilo ugotovljeno, da je imetnik izvedel čiščenje in obilno nastlal prostor, kjer so živali. Tega dne je živali (konje, goveda, psa in mačke) pregledala veterinarka iz druge veterinarske organizacije in ugotovila, da so živali v primernem rejnem stanju, da so zdrave, da nimajo nobenih poškodb in da so pri rokovanju imetnika z njimi mirne. Stanje na pregledu je fotografirano," so nam sporočili s pristojne službe za odnose z javnostjo.

"Pri dveh bikih ugotovljena odrgnina zaradi priveza, vendar je imetnik privez takoj zrahljal"

"Pomembna informacija je, da je bil zadnji pogin kopitarja v decembru 2019, ko je kobila po izvrgu poginila in jo je v roku 24 ur prevzela in odpeljala veterinarsko-higienska služba," so pojasnili pristojni. Fotografije ran živali, ki so bile prikazane v medijih, pa, kot pravijo, niso bile posnete v času, ko je preglede opravila inšpekcija:"Živali na gospodarstvu ne kažejo zaraščenih ran in nikakor nimajo svežih poškodb. Pri dveh bikih je bila ugotovljena odrgnina s posneto dlako zaradi priveza, vendar je imetnik privez takoj zrahljal."

Proti imetniku živali bo uveden prekrškovni postopek zaradi opustitve dolžnosti skrbnika živali. "Ta postopek ni povezan z opravljanjem poklica, ki ga opravlja," so sporočili in dodali, "nepravilnosti, ki bi se nanašale na izvajanje veterinarskih dejavnosti, do zdaj niso bile ugotovljene."

Za trajen odvzem živali razpisali peticijo

V Društvu za zaščito konj pa medtem prek družbenih omrežij ljudi pozivajo, naj podpišejo spletno peticijo, s katero od inšpekcije zahtevajo trajen odvzem živali, ki so v lasti grosupeljskega kmeta.

"Strokovni službi UVHVVR, ki je odgovorna za ta postopek, je bilo predloženih dovolj slikovnih dokazov, zato ni razloga, da se ne odredi trajni odvzem živali in se v odločbi zapiše, da se lastniku dosmrtno prepovejo reja, vzreja in lastništvo katerekoli živali, hkrati s tem pa se mu naloži tudi najvišja kazen ter se ga tudi kazensko ovadi za mučenje in trpinčenje živali," so zapisali v društvu.