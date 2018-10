Grozi jim izbris lastninske pravice

Si predstavljate, da kupite stanovanje, ga pošteno plačate, čez nekaj let pa na vaš naslov prispe tožba za izbris lastninske pravice, v zemljiški knjigi pa se na vaši lastnini pojavi plomba? To se v zadnjih dneh dogaja lastnikom stanovanj in poslovnih prostorov v Eda centru v Novi Gorici, saj naj lastninski elaborat ne bi bil narejen pravilno.