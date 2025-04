Čeprav nista odgovorna za dolgove, mamica in sin pred izgubo doma

"Ko so prihajali opomini, ko so prihajali upniki, sem videla, da tukaj nekaj ni v redu," pove Maja Čuk . Naj je nasmejan 14-letni deček, ki ima motnjo v duševnem razvoju in cerebralno paralizo, skupaj z mamico Majo pa živita v hiši v Trščini v Občini Sevnica. To je njun dom, ki pa morda kmalu ne bo več, saj se je hiša zaradi dolgov nekdanjega partnerja znašla na dražbi.

"Že prej sem začela ugotavljati, ker so prihajali upniki na vrata. Spoznala sem, kako on deluje navzven. Sicer je bil mizar. Kako se je ukvarjal s temi posli, je pa zdaj jasno," razlaga Maja. Ko ga je vprašala, kaj se dogaja, je vedno odgovoril, da naj jo to ne zanima, da je hiša njegova in da bo že rešil. A slab občutek je v njej ostal. Februarja pa šok, ko je dobila elektronsko pošto, da se je hiša znašla na dražbi. "Ob šestih zjutraj je prispel mail. Čutila sem, da ga moram odpreti in naša hiša je bila prva. Ves čas sem čutila, da nekaj ni v redu." Takoj je poskušala reševati situacijo na Centru za socialno delo, vendar neuspešno.

Izklicna cena za hišo na dražbi znaša 65.000 evrov. "Predlog, da me pustijo tukaj in plačujem najemnino, je sodišče zavrnilo. Ravno prejšnji teden sem dobila pošto od stečajne upraviteljice. Drugih pravnih možnosti, da bi se borila za to nimam in mi ni preostalo drugega, kot da grem v zbiralno akcijo."

Hiša, v kateri bivata je popolnoma prilagojena Naju. "Vse je v ravnini brez stopnic, z vsemi pripomočki lahko prehaja v vse sobe, v vse prostore sam, kar je tudi del samostojnosti. Ker je Naj veliko na tleh in se tudi plazi, imamo tudi talno gretje. Pozimi je to super."

Na pomoč so jima priskočili tudi v Zvezi Sožitje, kjer so zanju organizirali tudi zbiralno akcijo, s katero so do zdaj zbrali slabih 3000 evrov. "Nekaj najbolj normalnega in človeškega je, da se pomaga, da se stopi ob stran, da se naredi vse, kar se lahko, da oba, mami in fantek, enkrat končno zaživita v tem svojem okolju varno, mirno in enostavno, da se borita z drugimi izzivi v življenju, ne pa s takimi težkimi," pravi predsednica društva Sožitje Nina Kavšek. "Maja in Naj sta tudi člana našega društva, imamo ju zelo radi, sploh Naja. Ob vsaki priložnosti, kjer imamo glasbo in podobno, pleše in vse drži pokonci. On pleše in se strašno zabava in ga imamo res radi."

Prva dražba za hišo je bila že 12. marca, kjer ni bilo kupcev, naslednja je 22. aprila. Za Majo in Naja je odprt tudi poseben račun, kjer lahko pomagate vsi, da ohranita njima tako pomemben dom.