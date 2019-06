Grozijo nam močna neurja s sunki vetra in debelejšo točo

Zaradi močno nestabilnega ozračja in z višino spreminjajočega se vetra bodo predvsem sredi dneva, popoldne in zvečer nastajale številne nevihte, ki se bodo povezovale v večje in močnejše sisteme, tako imenovane nevihtne linije. Pričakuje se močne sunke vetra in nalive z lokalno debelejšo točo. Agencija RS za okolje je za vso državo izdala oranžno opozorilo, ki velja tudi za prvi del noči na nedeljo.

Za nastanek močnih neviht se bodo danes združili trije dejavniki: bližina hladne fronte, višinski ciklon, ki se nam bo bližal od zahoda, in dotok zelo vlažnega in toplega zraka v spodnjih plasteh ozračja. Zaradi omenjenih dejavnikov se bo nad našimi kraji povečalo vetrovno striženje. O njem govorimo, ko veter z višino spreminja svojo smer in hitrost. Ker sta hitrost in smer vetra v spodnjem delu oblaka drugačna kot v zgornjem delu, se padavine ne pojavljajo v območju, v katerega vzgornik dovaja topel in vlažen zrak. Nevihta se tako ne zaduši in lahko traja tudi več ur, prepotuje večje razdalje, povzroča pa viharne vetrove, dež in debelo točo.

Ozračje nad Slovenijo bo danes zelo nestabilno s številnimi močnejšimi nevihtami. FOTO: iStock

Plohe in nevihte se bodo tu in tam pojavljale že dopoldne, pogostejše pa bodo sredi dneva in popoldne, ko se bodo razširile nad večji del države. Nevihte se bodo povezovale v večje sisteme, ki se bodo pomikali od jugozahoda proti severovzhodu. Ker bo ozračje zelo nestabilno, bo na voljo ogromno energije za nastanek močnejših neviht, ki jih bo predvidoma največ v vzhodni polovici Slovenije. Pričakujemo lahko večje število udarov strel, sunke vetra in nalive z lokalno debelejšo točo. Agencija RS za okolje je zaradi pričakovanega burnega vremenskega dogajanja za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo.

Vremensko opozorilo FOTO: ARSO