Grozila jima je amputacija, pomagala jima je slovenska terapija

Alojz in Milan imata hude rane na stopalih, zaradi katerih jima je že grozila amputacija. "Jaz sem že brez ene in vem, kako je to. Kaj pa, če bi bil še brez druge?" pove Alojz Golob.

Oba sta preizkusila metodo zdravljenja, pri kateri pacienta namestijo v posebno vrečo, v kateri poteka terapija z ogljikovim dioksidom oziroma CO2.

"Ko molekula CO2 prodre skozi kožo, po različnih poteh pride do mikrocirkulacije. Namen te terapije je namreč zdravljenje mikrocirkulacije," pojasnjuje Miloš Potkonjak, specialist splošne kirurgije.

S terapijo želijo izboljšati prekrvavitev. Pacienti v posebni vreči ležijo 50 minut, zdravljenje pa se konča po 20 terapijah.

Milanu Vršnajku je v konici prsta pretok krvi upadel na šest odstotkov, zato mu je grozila amputacija. Zdravljenje je pomagalo rešiti njegove prste. "Vedno bolje hodim, manj boli. Zagotovo boli 70 odstotkov manj," opaža sam.

Tudi Alojz vidi izboljšanje. "Noga je bolj živa. Jaz sem jo imel praktično mrtvo, zdaj pa jo občutim," pripoveduje.

"S tovrstno terapijo si prizadevamo izboljšati mikrocirkulacijo in s tem preprečiti amputacijo," razloži Potkonjak.

Metoda zdravljenja je nastala v Sloveniji, uporabljajo pa jo že tudi v tujini. Kljub temu terapija za zdaj še ni uveljavljena oziroma je zavarovalnice še ne krijejo.

"To terapijo izvajamo iz humanitarnih razlogov. Predvsem zaradi takšnih pacientov, ki jo potrebujejo, da bi preprečili slabšanje ran oziroma amputacijo," zaključi Potkonjak. Želijo si, da bi se to v prihodnje spremenilo in bi zdravljenje postalo dostopnejše tudi bolnikom, ki ga potrebujejo.

Njihovo delo medtem prepoznavajo tudi v tujini. Potkonjak je septembra v Firencah prejel prvo nagrado za raziskavo o zdravljenju diabetičnih razjed na stopalih s to metodo.