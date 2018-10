Grozili, da ji bodo zažgali hišo

95-letna Ljudmila Jereb je ena izmed žrtev nekdanjih študentskih funkcionarjev, ki so zaradi prevar in oderuških posojil postali znani kot celjski goljufi. Doživela je že vse, grožnje, da jo bo vzela noč, izsiljevanje, da ji bodo zažgali hišo, če ne podpiše goljufivih pogodb, pa tudi prevare odvetnikov in neodzivnost policije in sodstva.

Medtem ko nihče od fantov, ki so ponujali oderuška posojila v Sloveniji za svoja dejanja ni odgovarjal, se Ljudmila Jereb še vedno bori za svojo pravico, posojilo je namreč že nekajkrat preplačala in pa predvsem za svojo hišo, ki naj bi jo goljufi prepisali na svoja slamnata podjetja. Če ne drugače pravi, bo šla na evropsko sodišče za človekove pravice.