'Grozili so mi, da bom zato, ker sem ji dala štirico, šla na sodišče'

Takoj, ko stopimo v dom učiteljice glasbene umetnosti Marte Steklasa, je jasno, da glasba ni le v središču dnevne sobe, ampak je središče njenega življenja, ki pa ga še vedno bremeni delovanje šolskega inšpektorata.

Kot so poročali v oddaji 24UR ZVEČER, se je Marta Steklasa lansko poletje poslovila od okoli sto devetošolcev, ki jih je poučevala glasbeno umetnost, med njimi je bila tudi učenka, ki ji je po treh štiricah v redovalnici uspeh zaključila s štirico, s prav dobrim torej. Starši so se najprej pritožili šoli, glasbena pedagoginja je odgovorila s petimi stranmi pojasnil:"Nikoli v štirih letih starši niso prišli v šolo, da bi mi vsaj namignili, da jim kaj ni všeč z mojim delom," pojasnjuje učiteljica, ki je še večji šok doživela, ko jo je konec lanskega julija obiskal šolski inšpektor Alen Kofol. Zoper njo je uvedel izredni nadzor zaradi zaključne ocene. Sporna je tretja prejeta štirica, konec novembra jo je kot strokovno neustrezno označila tudi izvedenka inšpektorata Inge Breznik z Zavoda za šolstvo.

Ker je učiteljica ugovarjala zapisniku – mimogrede, ta je prišel s štirimi opozorili inšpektorja, čeprav ne gre za odločbo z izdanimi ukrepi – je januarja letos sledila ustna obravnava, kamor je bila vabljena kot stranka v postopku. Kljub neprimernemu obnašanju (izvedenka je želela, da se celo tikajo) je prav slednja spremenila svojo oceno in Steklasa je odšla domov, upajoč, da je vsega konec. Še isti mesec pa je z grozo ugotovila, da temu ni tako. Ne le da je šel postopek naprej, v naslednjih mesecih ji je Kofol, ki se je ta čas promoviral pred volitvami na Listi Marjana Šarca kot specialni in rehabilitacijski pedagog z delovnimi izkušnjami učitelja, svetovalca, ravnatelja ter direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, sporočil, da Steklasa ni stranka v postopku.

"Mislim, da je inšpektor v tako dolgem postopku prekršil pooblastila in si dovolil samovoljno delovanje, ni pa izdal nobene odločbe, ki jo jaz čakam," meni učiteljica. Julija so jo po 32 letih izkušenj presenetili še z dodatkom k zapisniku z novimi opozorili.

Travme in pritisk so prinesle neprespanost, jok pred učenci, učiteljico, ki to ni več bila. Prav zato smo Marto Steklasa danes obiskali doma, že skoraj leto dni je v bolniškem staležu. Na vprašanje, ali se še misli vrniti na šolo, pa je odgovorila: "Ja, ker otroci niso nič krivi, hočem delati in sodelavce spodbuditi, da se je treba boriti zase."

Neuradno: Minister za šolstvo predlagal zamenjavo glavnega inšpektorja

V oddaji24UR ZVEČER so glavnega inšpektorja šolskega inšpektorata Tomaža Rozmana prosili, da jim pojasni, kako je dovolil takšno nesprejemljivo, neživljenjsko ravnanje šolskih inšpektorjev, ki jih vodi. Vendar jim je sporočil, da bi se z veseljem odzval povabilu, da pa "ima žal obveznosti, ki so bile dogovorjene že nekaj časa nazaj". In ko so želeli izvedeti, katere so te nedoložljive obveznosti ob 22. uri, ker bi gospodu inšpektorju Rozmanu ponudili tudi možnost snemanja pogovora, jim je dejal, da gre za privatne zadeve, ki jih ne razlaga in da je vprašanje nevljudno.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah, je minister za šolstvo Jernej Pikalo vladnemu svetu za kadrovske zadeve predlagal zamenjavo glavnega inšpektorja šolskega inšpektorata Tomaža Rozmana. Vladna kadrovska komisija naj bi o Rozmanovi odločitvi odločala jutri. Vlada pa naj bi o njegovi razrešitvi odločala v četrtek.