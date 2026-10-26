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Grozilno pismo kandidatu za župana: 'Zaklali te bomo kot prašiča'

Moravče, 26. 10. 2026 19.31 pred 45 minutami 2 min branja 28

Avtor:
Lara Miklavčič
Roman Cerar

"Zaklali te bomo kot prašiča, kožo odrli, 15. novembra ne boš dočakal!" To piše v grozilnem pismu, ki ga je v nabiralnik prejel kandidat za župana v Občini Moravče Roman Cerar. Na domači naslov je dobil dve enaki pismi, sodeč po pisavi tudi od istega pošiljatelja. Kdo bi to lahko bil, Cerar ne ve, pravi pa, da je očitno zaradi svojih prizadevanj nekomu v napoto. Kaj še piše v pismu in kaj na to pravi policija?

"Roman Cerar, gotov si. Zaklali te bomo kot prašiča, obesili v park samostojnosti v Moravčah. Kožo odrli in jo dali za predpražnik pred občino Moravče. Zakopali te bomo 100 metrov globoko v jamo, da ne boš dočakal 15. novembra."

To je grozilno pismo, ki ga je v domači nabiralnik prejel kandidat za župana občine Moravče Roman Cerar. "Ko sem pa to prebral, to je bilo pa res, te pa kar malo pretrese, kako je ena človeška oseba, en človek, takšno brutalno stvar, da zapiše, da te bodo zaklali kot prašiča. Glejte, to je res nehumano, necivilizirano, nimam besed," je pripovedoval za našo televizijo.

Cerar je naenkrat prejel dve enaki pismi. Z ovojnic je razvidno, da sta bili 1. oktobra oddani na pošti v Radomljah. Pismo z očitnimi grožnjami zoper njegovo življenje je prijavil na policiji. "V Domžalah sem na policijski postaji predložil to pismo in kuverte, tam so naredili zapisnik, pobrali prstne odtise /.../ to je to, kar je s strani policije in moje prijave," je povedal.

Na Policijski upravi Ljubljana pravijo, da podrobnosti zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo razkriti. Da pa izvajajo vse potrebne ukrepe za preiskovanje morebitnih kaznivih ravnanj in zaščito žrtev.

"Sem tudi na policiji povedal, da je to politično motivirano dejanje. Zdaj kdo stoji za tem v ozadju, se lahko samo ugiba, očitno, da sem nekaterim pač trn v peti," je še poudaril Cerar. Datum v pismu namreč sovpada z lokalnimi volitvami.

V občini Moravče se za županski stolček sicer poteguje sedem kandidatov. Med njimi Bojan Kos, Edo Korošec, Igor Kotnik, Nataša Lipovec in Roman Cerar, pa tudi stara znanca volitev: Martin Rebolj je Moravče vodil med letoma 2006 in 2018, Milan Balažic pa od leta 2018 do 12. junija letos, ko je s položaja župana odstopil.

Županski kandidati v Občini Moravče:

Bojan Kos (Moravška dolina.si),

Edo Korošec (Slovenska ljudska stranka),

Igor Kotnik (Gibanje Svoboda),

Martin Rebolj (Martin Rebolj in skupina volivcev),

Milan Balažic (Milan Balažic in skupina volivcev),

Nataša Lipovec (Nova Slovenija - Krščanski demokrati),

Roman Cerar (Vitomir Cerar in skupina volivcev).

Spomnimo: Balažic se je konec maja znašel v središču obsežnih kriminalističnih preiskav, saj je bil osumljen sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in jemanja podkupnine. Med drugim naj bi od direktorja podjetja Termit prejel plačilo kuhinje v vrednosti 26.000 evrov. Temu je sledil 30-dnevni pripor.

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Roman Cerar Moravče lokalne volitve grožnje s smrtjo

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KOMENTARJI28

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Vzorčen primer
26. 10. 2026 20.54
Takšnih načinov se poslužujejo samo l......
Odgovori
0 0
srecnii
26. 10. 2026 20.51
Ja taki so psihopati
Odgovori
0 0
orthodox rs
26. 10. 2026 20.51
To so vucicevi zih....
Odgovori
0 0
srecnii
26. 10. 2026 20.51
psihopat
Odgovori
0 0
blef
26. 10. 2026 20.50
Nekdo ima čuden smisel za humor. Verjamem, da ni zares mišljeno. Upam, da ga najdejo in da odgovarja, da bi vsaj malo občutil kar seje.
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+1
1 0
SpamEx
26. 10. 2026 20.45
Če prav berem je Gospod cerar mestni svetnik v občini Moravče izvoljen z liste SDS. Torej je jasno koliko je ura in čigave rabote so to. Spomnimo se pošiljanja nabojev samemu sebi in podobno
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-1
0 1
300 let do specialista
26. 10. 2026 20.44
Kakšne hijene, da greš groziti človeku na tak način,..zavržno, predvsem pa strahopetno.
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
26. 10. 2026 20.49
nisi prepričljiv
Odgovori
0 0
SpamEx
26. 10. 2026 20.49
malo bolj se potrudi
Odgovori
0 0
BroNo1
26. 10. 2026 20.42
A niso znani v Moravčah po krvavicah
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+1
1 0
HitriKrtek
26. 10. 2026 20.38
Forenziku, prstne odtise in HAHAHA lepo v zapor!
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
26. 10. 2026 20.36
verjetno balažičevo maslo,drug ne more biti tako pokvarjen
Odgovori
-2
1 3
bohinj je zakon
26. 10. 2026 20.35
To je verjetno v Srbiji. Ni?
Odgovori
-2
0 2
Žmavc
26. 10. 2026 20.26
To mu je ženska pisala. Nihče drug ne more bit tako žleht.
Odgovori
-3
1 4
Sickk 2
26. 10. 2026 20.28
O je lahko ja, sds pa vi ostali zmradovi...
Odgovori
+0
3 3
Žmavc
26. 10. 2026 20.47
Tebi mora biti zelo težko v lajfu.
Odgovori
0 0
Brinceljveliki
26. 10. 2026 20.25
hahaha ma dej noben v Moravcah ga ne mara pa njegovega brata to je samo predstava za pred volitvam
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+4
5 1
SpamEx
26. 10. 2026 20.24
Naj policija to razišče če si je sam poslal slučajno in če si je ga je ga je potrebno kaznovati. Če so zmožni tega
Odgovori
+2
4 2
Rdečimesečnik
26. 10. 2026 20.24
So pa mački
Odgovori
+1
1 0
aviktora
26. 10. 2026 20.19
Le kaj si misli mladostnik, če to prebere?
Odgovori
+4
4 0
Hind Rami Iyad Rajab
26. 10. 2026 20.18
cerar je janševik...ne bi bilo presenečenje če bi si to pošiljali sami...tko, za reklamo...tudi bivši komunist lažnivi janša je lagal o metkih na dom in da so zato doma prestrašeni...v resnici pa je bila pošta naslovljena v Ljubljani
Odgovori
-7
2 9
Rdečimesečnik
26. 10. 2026 20.24
Cerar je narobe zvezan ne jj
Odgovori
+2
3 1
galeon
26. 10. 2026 20.18
Očitno bi bil rad mučenik, da zganja tako paniko.
Odgovori
-1
3 4
SpamEx
26. 10. 2026 20.16
Lahko gre za predvolilno predstavo za javnost z namenom da bi dosegli boljši izid na volitvah
Odgovori
+7
8 1
YouRangMyLord
26. 10. 2026 20.15
joj, tale moravški županski štolček je tako zaželen zaradi podjetja Termit in dobrih poslov in procentov....
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+5
5 0
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