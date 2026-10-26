Grozilno pismo kandidatu za župana: 'Zaklali te bomo kot prašiča'

"Roman Cerar, gotov si. Zaklali te bomo kot prašiča, obesili v park samostojnosti v Moravčah. Kožo odrli in jo dali za predpražnik pred občino Moravče. Zakopali te bomo 100 metrov globoko v jamo, da ne boš dočakal 15. novembra."

To je grozilno pismo, ki ga je v domači nabiralnik prejel kandidat za župana občine Moravče Roman Cerar. "Ko sem pa to prebral, to je bilo pa res, te pa kar malo pretrese, kako je ena človeška oseba, en človek, takšno brutalno stvar, da zapiše, da te bodo zaklali kot prašiča. Glejte, to je res nehumano, necivilizirano, nimam besed," je pripovedoval za našo televizijo.

Cerar je naenkrat prejel dve enaki pismi. Z ovojnic je razvidno, da sta bili 1. oktobra oddani na pošti v Radomljah. Pismo z očitnimi grožnjami zoper njegovo življenje je prijavil na policiji. "V Domžalah sem na policijski postaji predložil to pismo in kuverte, tam so naredili zapisnik, pobrali prstne odtise /.../ to je to, kar je s strani policije in moje prijave," je povedal.

Na Policijski upravi Ljubljana pravijo, da podrobnosti zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo razkriti. Da pa izvajajo vse potrebne ukrepe za preiskovanje morebitnih kaznivih ravnanj in zaščito žrtev.

"Sem tudi na policiji povedal, da je to politično motivirano dejanje. Zdaj kdo stoji za tem v ozadju, se lahko samo ugiba, očitno, da sem nekaterim pač trn v peti," je še poudaril Cerar. Datum v pismu namreč sovpada z lokalnimi volitvami.

V občini Moravče se za županski stolček sicer poteguje sedem kandidatov. Med njimi Bojan Kos, Edo Korošec, Igor Kotnik, Nataša Lipovec in Roman Cerar, pa tudi stara znanca volitev: Martin Rebolj je Moravče vodil med letoma 2006 in 2018, Milan Balažic pa od leta 2018 do 12. junija letos, ko je s položaja župana odstopil.