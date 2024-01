Grozljiv pokol 22 jelenov damjakov

Bojan Protner, ki ima v Dragučovi turistično kmetijo, je imel v ogradi 22 damjakov, od lanskoletnih mladičev do več let starih. Ostal je brez celotne črede. "Niti en ni preživel, niti en, da bi bil ranjen, pokončani so bili vsi."

Škoda je velika. Na prizorišču pokola so našli sledi pasjih tac in dlak, pod ograjo, v kateri je sicer električna napetost, je bila skopana luknja. "Jeleni damjaki že dolga leta živijo v oborah. Že stoletja. In ko začutijo nevarnost, se spravijo v gručo. Zato je bilo lažje za ta dva psa, če sta to ta dva, ki že dolgo koljeta. Drugače skoraj ne more biti, ker neki posamezniki se ne tako hitro naučijo, da bi lahko tako klali," razlaga Protner. V letu dni naj bi bilo v širši okolici že vsaj šest takšnih primerov, skupno okoli 30 damjakov in okoli 40 ovc.

Da so najverjetnejši krvniki psi, vsaj dva ali trije, pravijo tudi na zavodu za gozdove. Edini zveri na tem območju sta sicer šakal in lisica. "Ampak ti dve vrsti nikakor ne povzročata tako obsežnih pokolov, sploh pa je narava plenjenja povsem druga," pravi Izidor Cojzer iz Zavoda za gozdove.

Situacija jezi tudi lovce, ki pa imajo po zakonu o lovstvu zvezane roke. "Samo slučajnost lahko reši to situacijo, to je, da je eden od lovcev v bližini in sliši. In ga dobi pri delu. Malo prejudiciram stvari," pravi Kristjan Strgar, namestnik starešine lovskega društva Malečnik Košaki. Kdaj lahko lovec strelja, je namreč zapleteno vprašanje.

Na veterinarski inšpekciji pravijo, da primere pokolov obravnavajo in ugotavljajo, katera žival je povzročitelj. Da pa ne oni ne policija doslej niso identificirali morebitnih lastnikov psov, opravili so dva nadzora na terenu, vendar pregled ni potrdil, da gre za živali, ki naj bi izvedle pokole, ter da nadaljujejo zbiranje informacij. Prebivalci pa so v strahu, kdaj se bo zgodil nov napad.