'Grozljiva grožnja je groziti 38 ljudem, ker so nekje stali 22 sekund'

38 novinarjev Radiotelevizije Slovenija, ki so v petek prejeli opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja, nima formalne podlage za ugovor, so bili v svojem odzivu jasni zaposleni na RTV, zato vodstvo obtožujejo zlorabe instituta opozorila, preprečevanja stavke, nadaljevanja pritiskov in groženj ter nepripravljenosti k dialogu. Ob tem poudarjajo, da pri tem opažajo podobnosti z lanskim šikaniranjem na Policiji. Do izdaje opozoril najvidnejšim stavkajočim so prav tako ostri v Društvu novinarjev Slovenije (DNS).

Na konferenci o prejemu opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja so novinarski sindikati, svet delavcev in stavkovni odbor RTV tudi glasno opozorili na luknjo o internih pravilnikih RTV in zakonskih aktih o delovnem razmerju, zaradi katerih 38 delavcev, ki je opozorila prejelo, nima možnosti ugovora. Gre namreč za institut, ki po zakonu o delovnih razmerjih ne predvideva možnosti formalnega ugovora, je pojasnila predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora in koordinacije Helena Milinković.

icon-expand Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) poziva vodstvo zavoda, naj umakne opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja, ki jih je v petek poslalo 38 novinarjem. FOTO: Bobo

V Koordinaciji novinarskih sindikatov menijo, da se je z zlorabo instituta delodajalec izognil vodenju morebitnih disciplinskih postopkov. Do sedaj naj bi v vodstvu uvedli tri, na nobenem niso bili uspešni. "Z zlorabo tega instituta se je vodstvo RTV-ja izognilo tudi vsem formalnim postopkom ugotavljanja ali dokazovanja očitanih kršitev, s čimer so domnevne kršitve postale utemeljene, sankcije pa upravičene," je bila kritična Milinković. Hkrati je opozorila, da zaposleni na zavodu neutemeljene opomine razumejo kot nadaljevanje pritiskov in groženj ter da predstavljajo nedopustno in nezakonito trpinčenje na delovnem mestu oziroma kolektivni mobing. Razglasila je, da stavkovni odbor 38 opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja razglaša za nična. Ker so delavci opozorila prejeli v času stavke, ki traja že od 13. maja, vodstvo obtožujejo tudi preprečevanja stavke in kršenja 13. člena zakona o stavki, kjer piše, da stavka ne pomeni kršitve delovne obveznosti, ne sme biti podlaga za začetek postopka za ugotavljanje disciplinske in materialne odgovornosti delavca in ne sme imeti za posledico prenehanja delovnega razmerja delavca. Opomine so po besedah Milinkovićeve prejeli vidnejši posamezniki, ki že leto dni opozarjajo na slabe razmere v zavodu. Hkrati so opomine označili kot kratenje pravice do svobode govora in obveščanja javnosti o cenzuri ter dogajanja na javnem mediju.

icon-expand Opozorila so prejeli, ker so proti koncu avgusta in v začetku septembra s prihodom v televizijski studio izrazili solidarnost s šikaniranimi kolegi, je povedala Helena Milinković. FOTO: Bobo

'Opomine naj se umakne' Vodstvo so zato pozvali, naj opomine umakne, saj preprečujejo sporazumno sklenitev stavke, kljub novim pritiskom pa je sindikat pripravljen na 13. krog pogajanj, ki naj bi se začeli v petek. Ob tem je vodja stavkovnega odbora še dejala, da je medijsko hišo septembra obiskal inšpektor za delo, 20. junija letos so se pogovorili tudi s kriminalisti. Ob tem so opozorili, da je bila stavka, ki traja že od 13. maja, organizirana skladu s pravili o stavki. V zvezi z opomini se je oglasila tudi podpredsednica novoustanovljenega sveta delavcev Ilinka Todorovski, ki je bila prav tako kritična do vodstva. Izpostavila je predvsem, da med vrhom in delavci ni nobenega dialoga. V petek bi se namreč moral Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough prvič sestati s svetom, a ga na pogovor ni bilo. "Namesto da bi se z nami na odprti sceni pogovarjal o razmerah v zavodu, je tiho v neki sobani, kjer koli, podpisoval opomine ljudem, ki tej hiši ne škodijo," je bila kritična podpredsednica. Ob tem je poudarila, da vodstvo z odsotnostjo in bojkotom sodelovanja delavcem sporoča, da so manjvredni.

icon-expand Če pa bi dialog obstajal, bi generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha vprašala, koliko ukorov bo podpisal tistim, ki ne opravljajo svojega dela in sploh ne prihajajo v uredništvo, koliko tistim, ki svoje podrejene zmerjajo na družbenih omrežjih, in koliko samemu sebi, ker ob kršitvah programsko-produkcijskega načrta ne ukrepa in ker je odgovoren za dogajanje na zavodu, je povedala Ilinka Todorovski. FOTO: Bobo

Hkrati je opozorila, da je pogovor v času, ko se RTV nahaja v organizacijskih, programskih, finančnih in poslovnih težavah, nujen. Dodala je še, da je novoustanovljeni svet enakovreden direktorju in da pričakujejo odgovor, saj da je to njegova službena dolžnost. "Grožnje niso dialog," je ob tem še izpostavila in dodala, da si ugleda in spoštovanja ne moremo pridobiti s cinizmom, podcenjevanjem in pisanjem opominov. Tudi svet delavcev bo s svojimi aktivnostmi še nadaljeval, je zaključila Todorovski in parafrazirala enega izmed svetnikov RTV: "Grozljiva grožnja je groziti 38 ljudem, ker so nekje stali 22 sekund."

Poziv vladi: Izpolnite predvolilne obljube in obvarujte RTV Na opomine so se odzvali tudi v Društvu novinarjev Slovenije ."Gre tudi za dejanje s pozicije moči zoper podrejene, ki že šest mesecev stavkajo," so zapisali. Ob tem so se v zapisu obrnili tudi na vlado, ki so jo pozvali, naj prevzame odgovornost in izpolni predvolilne obljube glede javnega zavoda. "Gre za igro izčrpavanja in mrcvarjenja medija, ki smo jo spremljali že na Slovenski tiskovni agenciji, zato od vlade pričakujemo, da izpolni predvolilne obljube in prevzame odgovornost," so izpostavili. "Javnost pa pozivamo, naj na prihajajočem referendumu glasuje za uveljavitev novele zakona o RTVS, ki je nujen korak stran od vpliva vsakokratne politike na javni radioteleviziji," so se na DNS obrnili tudi na volivce. Poziv vladi je na novinarski konferenci izrazil tudi svet delavcev, ob tem pa izrecno opozoril, naj luknje v pravilnikih in zakonu odpravi.

Pritiski spominjajo na tiste na Policiji Na današnji novinarski konferenci je vodja stavkovnega odbora Helena Milinković tudi izpostavila, da pritiski na delavce RTV-ja spominjajo na tiste, ki so se pred približno enim letom dogajali na Policiji. Ob tem se je zahvalila Sindikatu policistov Slovenije, ko so prav tako že opozorili na podobnosti.

Spomnimo, nad nekdanjim direktorjem Policije Antonom Olajem se je v času njegovega vodenja zvrstilo več obtožb, ki so ga bremenile več primerov šikaniranja zaposlenih na delovnem mestu in oviranja dela preiskovalne komisije, uvedel naj bi tudi cenzuro sindikalnih obvestil. Kritične posameznike naj bi premeščal na druga delovna mesta, s tem pa še dodatno oteževal delovanje sindikatov. Olaj naj bi šikaniral namestnika direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Davida Antoloviča in nekdanjo generalno direktorico Policije Tatjano Bobnar.