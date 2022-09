'Grozljive predatorske razsežnosti' ljubljanskega kulturno-umetniškega kroga

Hladno pozivanje žrtev, da prijavijo spolno nasilje, branje nekrologov, ki častijo pokojnika, in družba, ki s prstom kaže na žrtve ne pa na storilce. Tako je afero Uranjek/Smodej povzela nekdanja novinarka in avtorica knjige Smem biti to, kar sem Maja Megla. "Vsi smo bili pretreseni. V bistvu smo moški in ženske prvič odkrito spregovorili. Ne vsi, ampak določeni v tem krogu. In potem se je začel sestavljati mozaik tega, kar vsak od nas ve in je izkusil. In smo bili pretreseni, ker je to dobivalo take grozljive predatorske razsežnosti," je dejala.

V neposrednem in zelo osebnem zapisu je javno spregovorila o svoji izkušnji in vse žrtve predatorjev pozvala, naj prekinejo molk. Zaveda se, da je težko, tudi zaradi okolice, kar se je znova pokazalo tudi v primeru Smodej. "Te punce na spletnih omrežjih žalijo, zakaj pa ste bile tam, kako to, da ste se vračale. Sploh se ne upošteva tega psihološkega momenta, da se tudi žena, ki jo mož pretepa, vrača k njemu," še pove Maja. Dodaja, da prijav na policijo ni, ker strah, krivda in sram ohromijo žrtve. Zato je skrajni čas, da družba preneha opravičevati storilce, ne glede na moč in vpliv. Družba mora biti vedno na strani žrtev, še pravi.