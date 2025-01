Grozljivi posnetki baterijske reje kokoši na eni od slovenskih kmetij

Baterijska reja kokoši je reja v tako imenovanih obogatenih kletkah, kjer imajo živali na voljo prostor v velikosti A4 lista papirja. "To je mizerija!" je dodal Samo Curk , predsednik Društva AETP. Da kletke kokošim povzročajo trpljenje, ugotavljajo glavna uradna veterinarska institucija v Evropski uniji (EFSA), domača veterinarska in etološka stroka, opozarjajo v društvu.

Danes je društvo objavilo skrite posnetke z ene od slovenskih kmetij, ki razkrivajo grozljive razmere v baterijski reji kokoši. Na posnetku vidimo kokoši nesnice, ki bivajo v žičnatih kletkah. "Stroka ugotavlja, da kokoši v baterijski reji nimajo dovolj prostora za brskanje, raziskovanje okolice in izvajanje peščene kopeli. To povzroča stres in frustracijo. Pomanjkanje prostora je problematično tudi z vidika higiene. Velikost reje in natrpanost je eden glavnih dejavnikov tveganja za okužbo jajc s salmonelo," so zapisali.

"Prizadevanja za boljšo dobrobit rejnih živali imajo pri nas izjemno široko javno podporo," so poudarili in nanizali podatke evropske raziskave javnega mnenja Eurobarometer, ki je pokazala, da se je v Sloveniji v prid boljše zaščite rejnih živali opredelila velika večina vprašanih, kar 94 odstotkov.

Poleg tega pa so tako izven kletk kot tudi v kletkah vidna trupla v različnih fazah razkroja. "Kokoš nese jajca na truplo. Na tleh je mrtva podgana. Trupla bi po zakonu moral rejec odstranjevati sproti. Neustrezni higienski pogoji niso problematični samo z vidika trpljenja živali, ampak predstavljajo resno tveganje za javno zdravje," so poudarili. "To je nevarno za raznos bolezni tako za živali kot za ljudi," je dodala veterinarka Eva Tasič .

"Nesnice stojijo na žičnati mreži. Stroka poroča, da žičnata podlaga kokošim povzroča poškodbe blazinic prstov in je lahko vir okužb. Na žičnih tleh ni prostora za zadostno količino nastila in drugega finega materiala," dodajajo v AETP.

V društvu pojasnjujejo, da kokoši na posnetku nimajo dovolj prostora, da bi lahko v miru počivale na gredeh. Dodajajo, da so gredi v baterijski reji prenizke in prekratke za kakovosten počitek, poleg tega pa kokoš nima dovolj prostora, da bi razprostrla krila.

V društvu so izpostavili še debele plasti prahu, ki so vidne na površinah in pojasnili, da je prah lahko vir salmonele in drugih mikroorganizmov.

'Jajca baterijske reje zaradi nižje cene kupujejo javni zavodi, torej šole, vrtci in bolnišnice'

"V baterijski reji ni nikakršne dobrobiti. Kokoši v takšnem okolju ne morejo izražati naravnega obnašanja. Nimajo niti čvrstih tal, na katerih bi lahko stale, celo življenje prečepijo na teh mrežah. Kokoši za počitek potrebujejo večje in višje gredi, gnezda, peščene kopeli in tako dalje," pravi Tasičeva.

Tasičeva ima s svojo družino kmetijo, kjer med drugim skrbijo za nesnice, ki so bile prej v intenzivnih rejah. "Kokoši, ki živijo v dobrih pogojih, v katerih lahko izražajo naravno obnašanje, so lepo obraščene s perjem. Pri njih ne pride do kanibalizma in medsebojnega poškodovanja. Če le imajo možnost, so socialne živali in se med seboj ne kljuvajo."

Ker večina veleblagovnic pri nas ne ponuja več jajc iz baterijske reje, imamo občutek, da je reja v kletkah stvar preteklosti. "A to ne drži. Blizu četrt milijona kokoši v Sloveniji je še vedno zaprtih v kletke. Jajca baterijske reje zaradi nižje cene kupujejo javni zavodi, torej šole, vrtci in bolnišnice. Pa tudi restavracije, slaščičarne in drugi proizvodni obrati," pravijo v društvu.