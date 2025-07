Grozljivi posnetki pretepa, pogovarjali smo se z mamo 19-letnika

Skakali so po mojem telesu, dokler nisem izgubil zavesti. Tako povzema sinove besede mama 19-letnega Tea z Vrhnike, ki so ga pred enim od klubov v Poreču v noči s četrtka na petek, kjer je bil z družbo na koncertu, brutalno napadli in pretepli. Obiskali smo Hrvaško in se pogovarjali z mamo pretepenega.

Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek pretepa, kjer se vidi, kako najstnika tepejo, kot je prepričana njegova mama, varnostniki kluba. Po njenih besedah naj bi ga pretepli brez vsakršnega razloga. 19-letnika so reševalci prepeljali v puljsko bolnišnico zaradi hudih poškodb: ima počeno lobanjo, poškodovano uho, podplutbe in modrice po vsem telesu. Pozno popoldne so 19-letnika iz Puljske bolnišnice prepeljali v ljubljanski UKC na intenzivni oddelek. Puljska policija nam je potrdila, da poteka kriminalistična preiskava nočnega dogodka, a pridržali niso še nikogar.

Teova mama: napadli so ga brez razloga

Posnetek, ki ga je Teova mama Tina dobila na telefon, še prej pa sta starša prejel grozljiv klic iz Poreča sredi noči: "Tea so pretepli, ne vemo kdo, več jih je bilo, odpeljali so ga v bolnišnico, padel je v nezavest, cel je krvav..." Oče je takoj sedel v avto in se odpeljal v Pulj. Teo je v bolnišnici, kamor so ga reševalci pripeljali pretepenega in nezavestnega, po besedah mame tako opisal, kaj naj bi se zgodilo: "Zabavali so se in je šel ven na kisik pred lokal. Ko je šel mimo varnostnih ograj, pa je odzadaj začutil močan udarec. Ko se je obrnil, je bila gorila teh ljudi nad njim." Potem je izgubil spomin. Kot pravi mama, naj bi bili napadalci varnostniki, ker so bili pred lokalom, vsi oblečeni v ista oblačila. Zaokrožil je še drugi posnetek, kjer se vidi, kako 19-letnik leži na tleh, okoli njega pa isti ljudje, ki ga dvigujejo. Kot je povedala njegova mama, ne razume, zakaj, od kje, z nikomer se ni skregal, pretepal, ali da bi imel konflik s komerkoli, zatrjuje. Neuradno naj bi bili vpleteni natakar in štirje varnostniki. Njegova mama poudarja, da gre za brutalen napad: "To je bil brutalen napad teh možakarjev, zahrbten, niti se ni mogel braniti, nič ni mogel."