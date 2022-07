Groznik ne bo sprožil upravnega spora, ker mu vlada ni podelila novega mandata

Izhodišča za odločitev vlade sicer po mnenju generalnega državnega odvetnika Jurija Groznika korenito posegajo v dosedanje koncepte razumevanja dela državnega odvetništva, predvsem v smislu prioritetne zakonske dolžnosti državnega odvetništva varovanja premoženjskih in drugih interesov države, so sporočili z državnega odvetništva. Ob tem pa sprožajo številna vprašanja, ki jih je tudi naštel.

Gre za vprašanje o tem, kakšna mora biti aktivnost državnega odvetništva kot edinega odvetnika države in same države pri zastopanju premoženjskih in drugih interesov slednje. Nadalje je tu tudi vprašanje samostojnosti državnega odvetništva kot celote in nenazadnje tudi predpisane samostojnosti vsakega državnega odvetnika. Prav tako gre tudi za vprašanje zaupnosti razmerja državnega odvetništva in vsakokratne vlade ob dejstvu, da državno odvetništvo zastopa Republiko Slovenijo kot celoto, meni Groznik.