Hojsovo objavo seznama plač policistov bo obravnaval KNOVS

Kaj za policijske uslužbence, katerih plače in imena je razkril Aleš Hojs, pomeni uresničitev grožnje notranjega ministra? Na seznamu so poleg plač namreč navedena vsa imena, položaji ki ga zasedajo, oddelki ter policijske uprave, kateri zaposleni pripadajo. Na seznamu se je znašlo tudi več kot 50 pripadnikov Specialne enote Policije. Nasprotniki Hojsove poteze so prepričani, da je minister s tem, vsem, tudi tistim, ki bi te podatke zlorabili in ogrozili varnost države in državljanov, omogočil dostop do zelo občutljivih podatkov.

Ker je Policijski sindikat Slovenije v ponedeljek začel izvajati policijsko stavko, je Aleš Hojs, kot je že predhodno zagrozil, objavil podatke o plačah policistov. Njegova poteza je nemudoma sprožila oster odziv v javnosti in politiki. PREBERI ŠE Hojs izpolnil grožnjo in objavil poimenski seznam plač policistov "Policija je varnostna služba. Minister Aleš Hojs je razkril podatke, ki so po pravilniku varovani in po zakonu niso javni. Objavil je imena mobilnih kriminalističnih oddelkov, ki izvajajo tajno opazovanja in sledenje, kot tudi imena posameznikov Specialne enote Policije," je na družbenem omrežju zapisal predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matjaž Nemec (SD). icon-expand Aleš Hojs. FOTO: Bobo Nemec opozarja, da imajo sedaj tuje obveščevalne službe in kriminalci dostop do podatkov nacionalnega pomena. Nemec je tudi pozval k takojšnji odstranitivi Aleša Hojsa s funkcije ministra, saj ta predstavlja "največjo grožnjo nacionalni varnosti v zgodovini slovenske policije". Seja KNOVS bo v petek ob 12. uri. Na to, da gre za zelo sporno in tvegano prakso, ki ogroža nacionalno varnost, opozarja tudi poslanec LMŠ Nik Prebil. Na odzive politični strank še čakamo. V Policijskem sindikatu Slovenije s stavko, ki so jo začeli v ponedeljek ob 7. uri in bo trajala do preklica, zahtevajo odpravo kršitev stavkovnega sporazuma iz leta 2018, zaradi katere bodo policijski uslužbenci marca prejeli nižje plače. Druga zahteva se nanaša na uredbo o napredovanju v plačne razrede javnih uslužbencev, ki ni usklajena s spremenjeno sistemsko zakonodajo. Sindikat zahteva tudi sistemsko ureditev v področnem zakonu, ki bi omogočila sklenitev samostojne panožne pogodbe za policijske uslužbence. Zadnja zahteva pa se nanaša na vodenje socialnega dialoga, ki mora biti vzpostavljen tako, da ne bo več prihajalo do enostranskih posegov vlade v obstoječe pravice zaposlenih s spremembo zakonodaje ali podzakonskih aktov.