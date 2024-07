'Uprava kriminalistične policije ni pravilno reagirala ob prvi prijavi informacije'

Nadzor nad delom policije glede potencialne grožnje nasilja v šolah, ki ga je odredil minister Boštjan Poklukar, je zaključen. Pokazal je nepravilnosti in pomanjkljivosti pri evidentiranju in poslovanju z informacijo o grožnji. "Dejstvo je, da znotraj UKP niso pravilno reagirali ob prvi prijavi te informacije, posledično pa je bila v nadaljevanju reakcija policije neustrezna," je povedal generalni direktor Direktorata za policijo Darijo Levačić.

Na podlagi odredbe ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja je Direktorat za policijo in druge varnostne naloge opravil izredni nadzor nad delom policije glede potencialne grožnje nasilja v šolah. Izredni nadzor je minister odredil zaradi očitkov in različnih informacij medijev o neustreznem obveščanju javnosti in očitkov o pasivnosti dela policije. Nadzor je pokazal nepravilnosti in pomanjkljivosti dela policije. Na naši spletni strani je uporabnik "Slava Rusiji" pod članek z naslovom V streljanju na Finskem v osnovni šoli umrl šolar, dva ranjena 2. aprila letos ob 9.45 napisal komentar: "10. aprila bo pa pri nas". "Komentar je med širšo javnostjo povzročil vznemirjenje in strah," je povedal generalni direktor Direktorata za policijo Darijo Levačić.

Kot je pojasnil Levačić, je nadzor pokazal različne nepravilnosti in pomanjkljivosti pri delu policije. "Nadzorniki so ugotovili nepravilnosti, ki se nanašajo na nedostojno in nedosledno delo znotraj Uprave kriminalistične policije (UKP)pri evidentiranju in poslovanju s to operativno informacijo. Dejstvo je, da znotraj UKP niso pravilno reagirali ob prvi prijavi te informacije, posledično je bila v nadaljevanju reakcija policije neustrezna," je pojasnil.

Slovenska policija FOTO: Bobo icon-expand

Nepravilnosti so se po njegovih besedah izrazile v nedoslednem opravljanju vodstvenih nalog in izvedbi takojšnje, hitre in skrbne policijske preiskave. "Policija je namreč prve neposredne aktivnosti zoper avtorja zapisa grožnje izvedla šele sedmi dan po pridobljeni prvi informaciji, torej 2. aprila. Razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, pa je policija ugotovila šele 11. aprila, torej en dan po spornem datumu," je razložil Levačić. Opomnil je, da je zaradi ugotovljenih nepravilnosti minister Poklukar Policiji že izdal usmeritve in obvezna navodila za njihovo odpravo. "O njihovi realizaciji mora Policija poročati najkasneje do 2. novembra 2024," je dodal. "Iz nekaterih ravnanj policistov je mogoče zaznati sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, iz tega razloga je bilo poročilo dostopljeno specializiranemu državnemu tožilstvu," je še povedal.