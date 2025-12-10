Skrunitelj kipa Josipa Broza Tita več let za zapahe?

Kot so povedali na Policijski upravi (PU) Celje, preiskava v tem primeru še poteka. Po vseh zbranih obvestilih pa bodo zoper moškega, ki je v noči s četrtka na petek s kipa odstranil glavo, podali kazensko ovadbo.

Storilcu, ki protipravno poškoduje, odstrani ali uniči stvar, ki je posebnega kulturnega pomena, naravno vrednoto ali drugo zavarovano naravno bogastvo, grozi do pet let zapora, če je poškodovana ali uničena stvar kulturni spomenik ali naravna vrednota velikega ali izjemnega pomena za Republiko Slovenijo ali če je povzročena škoda velika, pa celo do osem let zapora.

Z velenjske občine, kjer tovrstna dejanja ostro obsojajo in pravijo, da v Velenju ni prostora za vandalizem ali napade na kulturno in zgodovinsko dediščino, za zdaj še niso povedali, koliko znaša ocenjena škoda. Je pa župan Peter Dermol že v petek dejal, da bo občina od storilca terjala materialno odgovornost, ob tem pa poskrbela za obnovo skulpture.