Slovenija

Skrunitelj kipa Josipa Broza Tita več let za zapahe?

Velenje, 10. 12. 2025 11.07 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
38

Skrunitelju kipa Josipa Broza Tita v Velenju grozi večletna zaporna kazen. Policija namreč preiskuje kaznivo dejanje poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote. Dejanja sumijo 49-letnika z območja Velenja, ki je na družbenih omrežjih "obglavljenje" Tita tudi priznal.

Kot so povedali na Policijski upravi (PU) Celje, preiskava v tem primeru še poteka. Po vseh zbranih obvestilih pa bodo zoper moškega, ki je v noči s četrtka na petek s kipa odstranil glavo, podali kazensko ovadbo.

Storilcu, ki protipravno poškoduje, odstrani ali uniči stvar, ki je posebnega kulturnega pomena, naravno vrednoto ali drugo zavarovano naravno bogastvo, grozi do pet let zapora, če je poškodovana ali uničena stvar kulturni spomenik ali naravna vrednota velikega ali izjemnega pomena za Republiko Slovenijo ali če je povzročena škoda velika, pa celo do osem let zapora.

Z velenjske občine, kjer tovrstna dejanja ostro obsojajo in pravijo, da v Velenju ni prostora za vandalizem ali napade na kulturno in zgodovinsko dediščino, za zdaj še niso povedali, koliko znaša ocenjena škoda. Je pa župan Peter Dermol že v petek dejal, da bo občina od storilca terjala materialno odgovornost, ob tem pa poskrbela za obnovo skulpture.

Tito
Tito FOTO: POP TV

Osumljenec je na družbenih omrežjih sicer objavil daljši zapis, v katerem je med drugim navedel, da je to storil predvsem zato, ker si Velenje in Slovenija na izpostavljenih mestih zaslužita spomin na ljudi, ki nas združujejo in ne poveličevanja tistih, ki v premnogih srcih še vedno vzbujajo strah in bolečino.

Zadeva je tako spodbudila tudi ideološko in politično debato. Prvak največje opozicijske stranke SDS je v petek na družbenem omrežju X zapisal, da je Slovenija verjetno edina država v EU, v kateri še vedno stojijo spomeniki enopartijski diktaturi in njenim nosilcem. "Žalostno je, da morajo za osnovno demokratično higieno namesto državnih in lokalnih oblasti skrbeti posamezni pogumni državljani," je dodal. Dermol, sicer član stranke SD, pa je v izjavi za torkovo oddajo 24ur dejal, da ni dvoma, kdo stoji za dejanjem in pri tem imenoval stranko SDS.

Preberi še Titov kip bo popravila občina, storilec se je razkril sam

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je občan ponoči Policiji sporočil, da je v bližini glasbene šole v Velenju opazil moškega, ki je v avtomobil nalagal večji kovinski predmet in odpeljal proti križišču Tomšičeve in Jenkove ceste. Policista, ki sta opravljala nadzor v mestu, sta kratek čas po klicu na Cesti Simona Blatnika ustavila 49-letnega voznika. Vozilo je ustrezalo opisu, na njem pa sta bili nameščeni dve različni hrvaški registrski tablici. V prtljažniku sta policista našla glavo bronaste skulpture Tita, ki stoji na Titovem trgu v Velenju. Skulptura je sicer visoka skoraj deset metrov.

kip skulptura glava tito kazen zapor
KOMENTARJI (38)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
10. 12. 2025 11.54
Maksimalno vzgojno kazen... saj je šlo za naklepno dejanje. Dokler ga niso vrgli s partije, bi Titotu podplate lizal... zdaj pa goreči domobranec, kako sprevrženo. Smrt janšizmu!!
ODGOVORI
0 0
Vselepo
10. 12. 2025 11.53
+2
Hm res zanimivo, ne recem, da tito v nekaterih delih ni bil dober, ima pa zelo krvave roke, ter vemo kaj je pocela partija, pa taksna kazen, za namerni umor in posilstvo pa miloscina kazni, delno so vse vlade skupaj z sedanjo krive za taksen zakon.....
ODGOVORI
2 0
dule100
10. 12. 2025 11.53
+1
Večletna zaporna kazen? Ste nori? Po volitvah ga bomo pomilostili in odlikovali!👍👏
ODGOVORI
1 0
pusi
10. 12. 2025 11.52
+2
Čestitke umetniku. Kip ki končno odraža resnico:"Obglavljen diktator"
ODGOVORI
2 0
Jerry321
10. 12. 2025 11.52
+1
No, 100 % gre za janšivca, ga je janez nahecu da tole oslarijo uštima 😄 Sem pa prepričan, da bi janez namesto Tita tam v Velednju imel Dolfija, katerega kip tudi sicer skriva doma v omari 😄
ODGOVORI
1 0
Buci in Bobo
10. 12. 2025 11.52
Prvi sanjajo boga, drugi rudečo zvezdo, tretji pištole... 😵😵‍💫👎
ODGOVORI
0 0
Mladi? Plasto
10. 12. 2025 11.50
+1
izjava storilca ,ki naj bi trpel pod titovim režmom je smešna .... kajti dotični če je star 49 let je bil rojen 1976 leta , kar pomeni , da se ni niti dobro zavedal ,ko je tito umrl :D ...... te parole ,ki jih mantra so pa iz tabora ,ki pere možgane slabo izobraženim ,ki se jim ne da samim poiskati resnice (ki je pa nekje vmes - kajti nekaterim je bilo dobro , nekaterim pa slabo ....)
ODGOVORI
2 1
trollolll
10. 12. 2025 11.48
+3
zanimivo... isti ljudje, ki bi tle obsojali, ploskajo aktivistom, ki z barvo unicujejo razne umetnine. na konc bo majstr dobil vec zapora za neko vandalisticno dejanje nad kipom kot nekdo, ki se spravi na zivega cloveka. patetika.
ODGOVORI
3 0
Roso
10. 12. 2025 11.48
+0
Slovenska Al Kaida , psihopatski manijaki uničevalci obeležij.
ODGOVORI
2 2
Dragica Cegler
10. 12. 2025 11.48
+2
Pop.Bolani. .
ODGOVORI
2 0
Teleport
10. 12. 2025 11.46
+1
Ta kip bi morali in kip Kardelja bi morali vrzt v jamo.
ODGOVORI
3 2
Antijudeo
10. 12. 2025 11.49
+2
In tvojega janso zraven
ODGOVORI
3 1
Darko32
10. 12. 2025 11.45
+3
V tem primeru vidimo nekaj drugega in to je, da SLovenske zastave in ustave ti nikoli ne bodo varovali. Sedaj lahko viidmo tisto, kar se je leta 1991 ni preveč resno obravnavalo in to je, da se iz plitike izločijo vsi BOLJŠEVIKI in člani ZK ter izvede lustracija. Sedaj na tem priemru jasno vidimo, da celo zagovarjajo idelogijo, k ije naredila toliko škode. Vsak, kateri da na zgodovino gleda to drugače in spomeniki nimajo kaj več stati na mestih. Potrebno jih je odstraniti in nepoškodovane pripeljati na mesto v muzej. Ta primer je samo opiral ljudi, kateri so bili leta 1991 proti osamosvojitvi Slovenije. Zato bodo sedaj ti najbolj glasni. Jaz tega tipa nebi kaznoval ampak bi odredil, da sodeluje pri prestavitvi spomenika v muzej.
ODGOVORI
5 2
ŠeVednoPlešem
10. 12. 2025 11.52
Naj se odločijo Velenjčani sami, ali želijo imeti kip Tita v mestu, ki je bil zgrajen zaradi socialnih in ekonomskih politik bivše države SFRJ ! Zakaj bi o tem odločali v Škofji Loki ali Kranju, ali naj imajo v Velenju spomenik zgodovinski osebnosti, ki je imel SLOVENCE rad. Kar je zgodovinsko dejstvo. Leta 1977, ko so v TITOVEM Velenju postavili spomenik Titu, se je v Sloveniji rodilo 30.000 Slovencev, 35 let kasneje se jih rodi 16.000 na leto. Očitno ne drži, da bi nas Tito mrzil, sovražil, če je tista država postavila pogoje, zaradi katerih so se Slovenci odločali za družino in rojstva, zdaj pa imamo demokracijo in svojo državo, imamo to, kar smo si vedno, želeli, a očitno pogoji, ki jih je ustvarila ta naša oblast, desna/leva, niso ustrezni in se Slovenci NE ODLOČAJO za to, da bi si ustvarili družine in imeli otroke !!! Zamisli se darko, očitno za razdor in mržnja, ki veje iz tvojih komentarjev, ne vpliva ugodno na rojstva Slovencev !!!
ODGOVORI
0 0
ŠeVednoPlešem
10. 12. 2025 11.44
+0
Resno mislim, da bi MORALI znova postavljati Josipu Brozu Titu spomenike po Sloveniji. Nisem jugonostalgik, mislim, da v Sloveniji dobro in lepo živimo, ampak očitno je, da nekaj s Sloveniji ni v redu. Poglejte številke, zakaj se je v SFRJ na leto rodilo po 30.000 Slovencev na leto, dojenčkov in zakaj se 35 let kasneje v Sloveniji, ki je samostojna država, to smo si želeli, demokratična, pravna, imamo vse gmotne dobrine, 100 vrst sadnih jogurtov na policah trgovin, izbiro, se rodi le še 16.000 otrok na leto ???? Ta podatek ne odraža tega, da smo menda zadovoljni s Slovenijo ... Očitno so v SFRJ nekaj vseeno DELALI PRAV, da so se Slovenci in Slovenke odločali za rojstva in za ustvarjanje družin, zdaj pa se očitno ne odločajo več. Ker je pomembno nekaj drugega ali pa ker si ne želijo dati otrok v ta svet poln razdora, nestrpnosti in sovraštva. zato desni umirite konje in malce se zamislite, ste sokrivi za TIHI GENOICID Slovencev .... Poglejte, vsi politiki, kaj je bilo dobrega v SFRJ, da so se Slovenci odločali za rojstva otrok (letna razlika je kar 14.000 novorojenčkov), rojstva so se prepolovila, torej smo v Jugoslaviji Slovenci presodili, da so bili pogoji za ustvarjanje družine boljši in da bodo imeli otroci boljše možnosti in so se odločali za družino in rojstva ... Tito je simbol, mrtev je že 45 let. Ampak ne moremo trditi, da nas Slovencev ni imel rad, in da nas je želel uničiti, nasprotno, bivša država je ustvarila pogoje, konkretno v Sloveniji, ko se tako veliko Slovencev še ni rodilo. Zdaj pa imamo samostojno državo, pa se vsako leto rodi 14.000 dojenčkov manj kot denimo v osemdesetih prejšnjega stoletja ... Vprašajte se zakaj ? Tito, si zasluži naše spoštovanje, ker smo Slovenci pod Titom oziroma v državi, ki jo poosebljal Tito, dobesedno CVETELI kot narod !
ODGOVORI
6 6
nacka
10. 12. 2025 11.44
+2
kolk pa so sedeli uni ki so barvali Prešerna? nič. Nora populistična politika...torej grem v hotel na vaše stroške samo en kop moram poscat pa Tito mora bit, ostalo ne šteje
ODGOVORI
4 2
BARK
10. 12. 2025 11.40
+0
sej ne vem kdo bolj nor ta k kip podru za bv ali tisti ki jokajo zarad tega starga diktatorja.....koga bk sploh pa ta kos kamna neumen folk
ODGOVORI
2 2
Antijudeo
10. 12. 2025 11.50
To ni kamen jansot😂😂 to je bron! Kot drugi Tito je bil car ne diktator
ODGOVORI
0 0
Smuuki
10. 12. 2025 11.25
+8
Častiti po božje diktatorja je pa naslednja norost tega stoletja. Kdo to počne? Uničevalci slovenstva, naše kulture, naše biti. To je za preganjat ne pa častiti
ODGOVORI
12 4
ŠeVednoPlešem
10. 12. 2025 11.30
-6
Piše oseba. ki ččasti po božje politika - Janeza Janšo, ahahahahahaha smešno, če ne bizarno. Janša ni kriv, nikoli, tudi ko ga dobijo s prsti v marmeladi, obsodijo na zaporne kazni izvajalce, nižje uradnike, Janša, ki je delil ukaze, NI KRIV za vas častilce lika in dela JJ, kajti šlo je menda za zaroto palčka iz Murgl in finskega škrta po imenu YLE Božiček
ODGOVORI
4 10
Bzzzzzzzz
10. 12. 2025 11.37
+4
Joj oprosti Janša je vsaj sedel, kaj pa gospod Janković ....
ODGOVORI
5 1
BARK
10. 12. 2025 11.40
+6
hahaha spet janša...paciennti vi ga še v svojih gatah vidite tega iveka grosuplskega
ODGOVORI
6 0
bu?e24 1
10. 12. 2025 11.44
+0
Janša wana be tito
ODGOVORI
1 1
nacka
10. 12. 2025 11.45
Ne Kanša in tudi ne Kučaan in Golob . Pika. Raje se zgledujmo po poljakih
ODGOVORI
0 0
Smuuki
10. 12. 2025 11.47
+2
Žal te moram razočarat. Ne volim levih strank. Sds je social demokratska stranka. Beseda social je v uporabi pri levih strankah. Bi šlo? Ravno bister pa res nisi če to prvič čuješ. 😀😀😀😀😀
ODGOVORI
2 0
mali.mato
10. 12. 2025 11.25
+7
Če je kip posebnega družbenega pomena, naj ga premaknejo v muzej. Naravna vrednota pa niti približno ni.
ODGOVORI
9 2
Smuuki
10. 12. 2025 11.51
Vreden je toliko kolikor je vreden material iz katerega je narejen in niti centa več. V bistvu pa zelo škodljiv
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
10. 12. 2025 11.21
-6
Pravilno! Kazen mora biti vzgojna, sicer si bo desnuharija privoščila še več takih blesarij.
ODGOVORI
5 11
Smuuki
10. 12. 2025 11.26
+6
Na odpadih je njegivih kipov kolikor hočeš. Navleci si jih domov, obdaj se z njimi in uživaj
ODGOVORI
8 2
BARK
10. 12. 2025 11.42
+2
meh koga bk po dolensjkem urinirajo po spomenikih nob pa se folk smeji k se mimo pelje...videno že
ODGOVORI
2 0
Podlesničar
10. 12. 2025 11.49
A res, na kerem odpadu?
ODGOVORI
0 0
Hc4life
10. 12. 2025 11.21
-5
Janezek,ti še maš tvojo partijsko knjižico doma ...v predalu zraven postelje...še vedno se spominjaš poti ,ki si jo dobesedno pretekel ,tako si bil vzhičen z idejo Avnoja...tako gorečega komunista kot ti ,takrat ni bilo nikjer
ODGOVORI
1 6
mali.mato
10. 12. 2025 11.26
+2
Steinbeck: Zmožnost, da lahko danes misliš drugače kot si mislil včeraj, je tisto, po čemer se razlikuje pametni od zabitega.
ODGOVORI
3 1
Mladi? Plasto
10. 12. 2025 11.52
volk menja dlako , narave pa nikoli , dragi mali.mato :D
ODGOVORI
0 0
