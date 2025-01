Grožnje policista na PP Nova Gorica? Kdo je zatajil in kdo je odgovoren?

Poniževanje, neprimerno obnašanje in celo grožnje s smrtjo. To policisti na novogoriški policijski postaji očitajo enemu od sodelavcev, ki naj bi, kot pravijo, že skoraj deset let poniževal in grozil sodelavcem, se v uradnih postopkih neprimerno obnašal do občanov, se v postopke tudi vmešaval, za kar je bil v preteklosti tudi že pravnomočno obsojen. A vse to je leta ostajalo za zidovi novogoriške policijske postaje, čeprav so policisti vodstvo že večkrat obvestili tudi o grožnjah s smrtjo, ki so jih bili deležni, a so očitno naleteli na gluha ušesa. In kaj na vse to pravi docent kazenskega prava na Fakulteti za varnostne vede Miroslav Žaberl?

OGLAS

Da to zagotovo ni prijetna zgodba za Policijo, je primer komentiral docent kazenskega prava na Fakulteti za varnostne vede Miroslav Žaberl. "Če so v Policiji dejansko dolga leta tolerirali to neprimerno obnašanje policista oz. celo deviantnost, ki se je kazala tudi v resnih grožnjah, je to absolutno nesprejemljivo," je dejal v oddaji 24UR ZVEČER. Ob tem ocenjuje, da dejstvo, da so se domnevno ogroženi policisti, ki se zdaj bojijo, da se bo policist vrnil, obrnili na medije, "kaže nedosledno ali pa premalo učinkovito obravnavo primera". "Neustrezni medsebojni odnosi in odklonskosti so v prvi vrsti notranjevarnostni problem, kar bi bilo treba ustrezno raziskati z internimi nadzornimi aktivnostmi in sprejeti ustrezne ukrepe, med katerimi je tudi komunikacija v samem kolektivu, v katerem se to dogaja," odgovarja Žaberl.

Policija FOTO: POP TV icon-expand

Glede napeljevanja k opustitvi dolžnega ravnanja policistke in resne grožnje s smrtjo pa je dejal, da gre za sum kaznivega dejanja, ki ga mora Policija odstopiti tožilstvu, ki ga mora nato tudi ustrezno preiskati in sodno preganjati, če so za to izpolnjeni pogoji. "Vidimo, da je glede napeljevanja k opustitvi dolžnega ravnanja Policija to naredila, obdolženi policist pa je bil tudi ustrezno kaznovan na sodišču," pravi. Nerazumljivo pa se mu sicer zdi, da bi se policist, ki je že dobil delovnopravni ukrep – opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja, sedaj vrnil v isto policijsko enoto, v kateri je zagrešil odklonska dejanja. In kdo je torej tu odgovoren? Žaberl pravi, da je subjektivna odgovornost na takratnem načelniku policijske postaje, če ta glede na konstantno ponavljanje odklonskosti pri višjem policistu ni ustrezno ukrepal. Odgovornost pa po njegovih besedah pade tudi na direktorja Generalne policijske uprave, če je za to vedel, a se na to ni odzval. "Če pa bi ugotovili, da je v tem primeru zatajil celoten notranjevarnostni sistem, bi lahko objektivno bremenili tudi generalnega direktorja Policije," dodaja.

Kor smo poročali, agresija, ki naj bi jo nad sodelavci izvajal eden od zaposlenih na novogoriški policijski postaji, traja že deset let. "Na mlajših kaže svojo moč, glede na to, da ima že nekoliko daljši staž v Policiji in da jim odreja naloge. Vmešava se tudi v postopke, zdaj pa celo grozi. Izrekel je tudi resne grožnje, da bo na primer ubil sodelavko," je dejala policistka na novogoriški policiji. Višji policist je bil v preteklosti že pravnomočno obsojen. Policijska patrulja je namreč pred okoli petimi leti ustavila njegovega tasta, ki je v naselju vozil s hitrostjo 92 kilometrov na uro in mu izdala globo, med postopkom pa je policist svojo kolegico po telefonu spraševal, "ali bi se dalo kaj urediti". Koprsko sodišče ga je zaradi posredovanja v uradnem postopku obsodilo na pogojno kazen.