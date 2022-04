V Sloveniji nasilje nad novinarji, zloraba državnih sredstev za provladno propagando ...

Izpostavili so tudi obtožbe zoper vladajočo stranko SDS o političnem vmešavanju v uredništva preko odpuščanja urednikov ter spremembe v programu RTV Slovenija, ki so sprožile proteste zaposlenih in obtožbe o političnem vmešavanju. Obenem opozarjajo, da je v Sloveniji vse pogostejša zloraba državnih sredstev za spodbujanje vladi naklonjenih propagandnih kanalov.

V letih 2020 in 2021 so v Sloveniji zabeležili precejšen porast primerov žalitev in obrekovalnih kampanj, usmerjenih proti novinarjem. Pri tem so spomnili na tvit predsednika vlade Janeza Janše junija lani, v katerem je komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo Mijatović označil za del "fakenews mreže". V poročilu so med drugim spomnili še na vdor nasprotnikov cepljenja v prostore RTV Slovenija.

Generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić je v odzivu na ugotovitve poročila izrazila zaskrbljenost in obsodila napade na novinarje v Evropi. Ob tem je izpostavila nedavne napade ruske vojske na novinarje med vojno v Ukrajini, zaradi katerih je umrlo več novinarjev, in opozorila vlade na njihove obveznosti glede zaščite novinarjev, tudi v času vojne, so sporočili iz Sveta Evrope.

Obenem se je zahvalila novinarjem, ki na terenu poročajo o vojni in pri tem pogosto tvegajo lastno varnost, da bi javnosti iz prve roke posredovali informacije o konfliktu in njegovih dramatičnih posledicah za prebivalce Ukrajine.

Lani je v Evropi med opravljanjem svojega poklica umrlo šest novinarjev, od tega so bili štirje namenoma napadeni, izsledke poročila povzemajo pri Svetu Evrope. Zabeleženih je bilo 82 opozoril v zvezi z napadi na fizično varnost in integriteto novinarjev, kar je 51 odstotkov več kot leto pred tem. Veliko teh primerov je bilo zabeleženih med javni protesti proti ukrepom za zajezitev pandemije covida-19, tudi v Sloveniji.

Skupno se je 110 opozoril nanašalo na primere nadlegovanja in ustrahovanja novinarjev. Teh so največ zasledili na Poljskem, v Rusiji, Srbiji, Sloveniji in Veliki Britaniji.