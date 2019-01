Grožnje vodstvu UKC Ljubljana: 'Boj se zase. Pospravili te bomo.'

"Boj se zase. Pospravili te bomo." Tak je bil ton anonimne grožnje, ki jo je prejel generalni direktor Kliničnega centra Aleš Šabeder. Pritiske je razkril v državnem zboru: "Sam osebno sem, 15. januarja, prejel pisno grožnjo v zvezi s prof. Nočem in prof. Gregoričem. Na naslov UKC Ljubljana."

Da je šlo za grožnje, povezane s financiranjem raziskovalnih programov, je klinični center potrdil prek Twitterja. UKC je namreč denar, ki je prej pripadal Nočevi ekipi, moral prerazporediti drugam: "Če predlog ne bo spoštovan pravočasno, UKC Ljubljana ne bo več upravičen do sredstev tega zneska," je povedal Šabeder.

A to ni bila edina grožnja, do katere je privedla zgodba z zavrnjenim financiranjem: "Dobil sem pa grožnje, kot jih je tudi direktor kliničnega centra, in tudi mi smo te grožnje odstopili policiji," je povedal direktor Agencije za raziskovanje József Györkös.

Gre za prvega moža javne agencije, ki je Marku Noču odvzela denar za nagrajen znanstveni program. Ime Marka Noča je v javnosti sicer postalo znano, ko je dokazal, kako visoko Slovenci preplačujemo žilne opornice. Od takrat pa je tudi sam neprestano tarča: "V zadnjem mesecu praktično ni bilo dneva meseca, ko se mi ne bi nekaj zgodilo /../ Imam enostavno dovolj, da vsakič, ko grem na pošto, 'cvikam', da bo neka tožba," pravi Noč.

Še pred novim letom je po elektronski pošti prejel prvo anonimko. Druga, v kateri je pošiljatelj diskreditiral njegovo delo, pa je bila poslana v Državni zbor. "Jaz sem celo imel od ene anonimke kuverte, kjer je na roke napisal naslov človek, ki je to anonimko poslal. Ali veste, kaj se je zgodilo, nihče ni te anonimke raziskoval, pol kliničnega centra pa ve, kdo je!"

Noč je prepričan, da vsaj v primeru neznanca, ki pritiska nanj, v resnici ne gre za neznano osebo, saj podatke v teh pismih lahko pozna le človek znotraj kliničnega centra. Kdo se je spustil na nizko raven groženj in anonimk pa je v vseh treh primerih v rokah policije.