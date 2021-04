Premierjeva žena v službo prejela grozilno pismo

V SB Celje so prejeli grozilno pismo, naslovljeno na njihovo zdravnico Urško Bačovnik Janša, je poročal siol.net. Iz bolnišnice so prejetje pisma z grožnjami premierjevi ženi in njunima otrokoma za 24ur.com potrdili."V Splošni bolnišnici Celje smo danes prejeli omenjeno pismo in ravnali, kot je praksa v takšnih primerih. Takoj po odprtju pošte smo s prejemom pisma in z njegovo vsebino seznanili gospo Urško Bačovnik Janša ter naredili prijavo na Policijsko postajo Celje," je sporočila predstavnica celjske bolnišnice Danijela Gorišek in dodala, da "razen tega, da gre za povsem neprimerno dejanje, zadeve ne moremo komentirati".

Na PU Celje so pojasnili, da na njihovi policijski postaji ali na številki 113 prijave o grozilnem pismu še niso prejeli, so pa o dogodku izvedeli iz medijev, zato o dejanju poizvedujejo.

Kot kaže, so grožnje in vandalizem postali vsesplošen znak nasprotovanja politiki, saj se vrstijo že vse leto. V začetku tedna se je tako na vratih hiše predsednika SNSZmaga Jelinčiča pojavil grafit z napisom "Je suis" in podoba motorne žage. Že prej so neznanci v stavbo SNS vrgli vedra z motornim oljem.

Prejšnji vikend je notranji minister Aleš Hojs sporočil, da so na dovoz k njegovi hiši neznanci napisali "lažnivec (Hojs)". V začetku meseca je neznanec v hišo občinske svetnice stranke LMŠ v Črnomlju Vesne Fabjan skozi okno vrgel molotovko, ki je povzročila manjši požar. Tega so domači uspeli pogasiti.