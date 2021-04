'Ljudje so razočarani in se počutijo ogrožene. V takem stanju lahko naredijo marsikaj'

Psiholog dr. Peter Umek je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da je v času epidemije zaznati porast stisk in gneva. "Vzdušje v naši državi je vse prej kot dobro, kar kaže tudi porast kaznivih dejanj–zelo različnih, tudi takih, ki se končajo tragično. Sam menim, da so epidemija in ukrepi privedli do tega, da so ljudje v nekem smislu razočarani in se počutijo ogrožene. V takem stanju lahko naredijo marsikaj."

Bi morala sedaj biti na potezi politika, da vzpostavi zaupanje in kredibilnost? In kako bodo ljudje spoštovali ukrepe, če ni zaupanja? "Sam vidim problem v tem, da je preveč razhajanj med stroko in politiko. Poleg tega pa smo priča nenehnim spremembam in tudi mogoče nekim nesmiselnim ukrepom, ki jih ljudje ne odobravajo. Vse to prinese nezaupanje pri ljudeh, seveda pa delno tudi ogorčenje."

Umek meni, da lahko nekatere težave še eskalirajo. "Moramo se predvsem bati reakcij po prvomajskih počitnicah, ker ljudje domnevajo, da se bo spet zgodilo zaprtje. Mislim, da to ni dobro. Nekako bi morali priti v ospredje strokovnjaki in jasno povedati svoje mnenje."Psiholog ob tem priznava, da je situacija kompleksna, saj se pojavljajo tudi ekonomske in druge težave, s katerimi se mora spopasti politika."Vendar bi morala biti pojasnila preciznejša, bolj strokovna in tudi bolj poštena."