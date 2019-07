Grozno, kaj lahko glivice povzročijo vašim nohtom. Začnite jih uničevati takoj

Robert Širnik, vodja projekta proti glivicam in direktor Mediteranskega inštituta za monitoring, ki že vrsto let razvija produkte, ki so visoko učinkoviti, a obenem prijazni do uporabnika.

Glivice so zajedavec in kot sami veste, se je kakršnih koli zajedavcev zelo težko rešiti. V njihovi naravi je, da so trdovratni ter odporni in potrebno je veliko truda in doslednosti, da jih se znebimo. Poleg tega, da predstavljajo resno težavo, pa načenjajo vašo samopodobo in vam zagrenijo vsakdanje družbeno in intimno življenje. Pogosto težave trajajo več let, nekateri pa se s tem problemom, s sicer občasnimi uspehi, borijo tudi po 10 in več let. Tistim, ki se prvič srečujete z glivicami zato svetujemo, da se lotite te nadloge temeljito in dosledno. Prej ko se nadloge lotite, več je možnosti, da jih uspete učinkovito odpraviti. Sicer pa so lahko glivice vaše spremljevalke dolgo obdobje.

Prepričani smo, da prav vsak izmed nas komaj čaka, da odvrže nogavice in zaprte čevlje. A, ko vaše negovane noge napadejo glivice, se nohti postopoma spremenijo v krhke, poroženele, rumenkaste in celo odebeljene. Ne zakrije jih niti najboljši lak za nohte, niti stalno nošenje zaprte obutve. Čeprav glivice sprva niti ne bolijo niti ne srbijo, jih ne smemo prezreti! Če se dovolj hitro ne odločite za uničenje glivic, bodo te nadloge nohte počasi grizljale in jih uničevale. Glivice se po več mesecih ali letih razširijo na stopala, lahko tudi na nohte rok ali celo kjerkoli na koži.

Zakaj se glivic ne rešite?

V lekarnah in drogerijah je kar nekaj ponudbe pripomočkov, ki pa se 98% lotevajo samo tretiranja nohta in tako večinoma dosežemo samo kratkotrajno estetsko izboljšavo, glivice pa ostanejo. Vsak bi moral razumeti, da glivic ni možno enostavno izkoreniniti, zato mazanje in pršenje izključno po površini nohta dolgoročno ne prinese želenih rezultatov. Če bi se glivic lahko tako zlahka znebili, potem se s to nadlogo ne bi soočalo kar 20% populacije in bi že zdavnaj izumrle. Glivice so nalezljive, trdovratne in zahrbtne – če pozabite razkužiti ene same copate, pilico, čevlje za posebne priložnosti, športno obutev... se lahko vrnejo in v veliko primerov tudi se. Potrebno je biti pozoren tudi potem, ko glivice že uničimo. Zato je priporočljiva preventivna uporaba učinkovitega sredstva za uničevanje in preprečevanje ponovnega nastanka glivic.

Kako glivice prepoznati?

Obstaja več vrst glivic, vendar je za vse značilno, da so trdovratne in se jih težko znebimo. Napadejo nohte, kožo, lasišče, lahko so v ustih, pod prsmi in kjerkoli, kjer se koža guba skupaj.

Vse se začne kot rumena ali bela lisa na nohtu ali pa noht enostavno začne pokati oziroma se cepiti na konicah, v kasnejši fazi spreminja barvo od rumene do črne, odstopa in na koncu lahko celo popolnoma odstopi ali pa se spremeni v debel črn krempelj. Na koži se pojavi srbenje, rdečilo, luščenje kože, pa tudi debeljenje kože.

Vas zanima, kako glivice uničiti z znanstveno preverjeno formulo? Spoznajte Powersept!

Za uničenje glivic je predvsem potreben celovit pristop. Potrebno je upoštevati, da se glivice zadržujejo tako na nohtu, v okolici nohta, med prsti, na tkivu ob nohtu in celo pod nohtom, nujno pa moramo poskrbeti tudi za dezinfekcijo nogavic, obutve in pribora. Karkoli od tega namreč zanemarimo, bistveno zmanjšamo možnost, da se znebimo glivic. In ravno zato vam priporočamo naš izdelek Powersept.

Powersept je izjemno učinkovito sredstvo za uničenje glivic, bakterij, plesni in lišajev. Ne obstajajo glivice, ki lahko preživijo napad Powersepta. Skrivnost njegovega uspeha je v posebej stabilizirani obliki vodikovega peroksida in izjemni moči aktivnega kisika, ki se sprošča pri njegovem delovanju. V paketu tako dobite stekleničko z 200 ml tekočine, stabilizirane po posebni švicarski formuli in razpršilko, da tekočino razpršite na prizadeta mesta. S priloženim priborom, ki je zraven v paketu, pa dosežete tudi najbolj skrite kotičke pod nohtom, kjer se skoraj zagotovo tudi zadržujejo glivice.