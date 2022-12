Grumu poln mandat na čelu Fursa

Vlada je Petra Gruma imenovala za generalnega direktorja Finančne uprave RS (Furs), in sicer za pet let, od 10. decembra 2022 do najdlje 9. decembra 2027, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Kot so pojasnili na vladi, je ministrstvo za finance na spletnem portalu vlade objavilo posebni javni natečaj za položaj generalnega direktorja finančne uprave. Za izbiro direktorja je bila imenovana posebna natečajna komisija, ki je ministra za finance obvestila o primernem kandidatu za ta položaj. Minister za finance je glede na navedeno vladi predlagal, da Gruma imenuje za generalnega direktorja finančne uprave.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja finančne uprave je Grum postal 9. junija. Na čelu Fursa je nasledil Ivana Simiča, ki je po imenovanju nove vlade odstopil.