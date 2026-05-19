'Koaliciji črne kocke se mudi, teža dokazov je velika'

Po besedah Sluge želijo v SDS, NSi in Resnici preiskovati policiste in obveščevalce, ki opravljajo svoje delo. "Ne bi preiskovali vmešavanja izraelske paraobveščevalne službe, ne bi preiskovali vpletenosti stranke ali točno določenega političnega funkcionarja, ki je najprej lagal, potem pa priznal pred vesoljno javnostjo, da je bil v to zgodbo vpleten." "Zaskrbljujoč je pritisk na policijo in posamezne kriminaliste, ki vodijo predkazenski postopek. Že iz besedila zahteve je jasno, da bodo preiskovali zasebnost policistov, njihovo napredovanje in da se bodo vtikali v potek predkazenskih postopkov," je prepričana Sluga. Prvo preiskavo glede Black Cube so sicer že 10. aprila zahtevali poslanci Gibanja Svoboda in Levice. Vložili so zahtevo za ustanovitev parlamentarne komisije, ki bi ugotavljala okoliščine obiskov zasebnih izraelskih obveščevalcev na sedežu SDS in potencialno vpletanje v slovenske volitve. Sluga je prepričana, da želijo stranke nastajajoče koalicije s svojo zahtevo diskreditirati njihovo preiskovalno komisijo. Namen preiskave, ki jo zahtevajo na desni, je po oceni Sluge tudi pritisk na medije in vnaprejšnja diskreditacija dela organov pregona in rezultatov njihove morebitne preiskave. "Njihovo sporočilo je: Kdor bo kazensko preganjal javne funkcionarje oziroma politike očitno nove koalicije, bo sankcioniran, javno izpostavljen, diskreditiran in oblaten," je v izjavi za medije dejala Sluga.

Sajovic: Nekdo, ki je osrednja zgodba afere, bo čez par dni postal predsednik vlade

"Nekdo, ki je osrednja zgodba afere Črna kocka, bo čez par dni postal predsednik slovenske vlade. V letu 2026, ko praznujemo 35-letnico nastanka te države, ko smo se borili za suverenost, samostojnost in neodvisnost, da bomo o sebi odločali sami, brez vmešavanja tujcev," pa je o domnevni vpletenosti Janše v afero dejal vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic. V stranki se zavzemajo, da se stvari raziščejo, je dodal Sajovic in izpostavil, da ničesar ne prejudicirajo. "Temelj suverenosti in samostojnosti države je neodvisno sodstvo, neodvisna policija in preiskovalni organi ter brez političnih pritiskov." "Zmotno je navajati, da gre za preiskavo afere Black Cube. Gre za preiskavo, katere cilj je blatenje slovenske policije in Sove," so se na zahtevo zjutraj odzvali v Gibanju Svoboda. Kot so prepričani v največji parlamentarni stranki, namen komisije "ni preiskovati dejavnosti izraelske paraobveščevalne službe na slovenskih tleh, ki je z metodami, zaznanimi tudi v drugih demokratičnih evropskih državah, skušala vplivati na izid parlamentarnih volitev. Namen je sejati dvom v strokovnost in verodostojnost slovenskih organov pregona". Predlagatelji po njihovem mnenju dosegajo novo dno v razgrajevanju pravne države, "ki je sicer značilno za vse dosedanje vlade Janeza Janše".

Kaj bi preiskovali?

Prvopodpisani pod zahtevo, spisano na 11 straneh, je Zoran Stevanović. V zahtevi, ki nima podpisov Logarjevih Demokratov, so zapisali, naj državni zbor ugotovi dejansko stanje in morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da sta bili Sova ter policija zlorabljeni za "ustvarjanje, širjenje ali potrjevanje informacij, ki so imele ali bi lahko imele vpliv na politični proces in volitve v Republiki Sloveniji". Podpisani poslanci zahtevajo, da se v preiskavi ugotovi dejansko stanje in morebitna politična odgovornost zaradi suma, da so bile v javnost predstavnikom nevladnih organizacij, medijskim družbam in drugim posredovane informacije o domnevnih povezavah posameznih političnih akterjev z zasebnimi obveščevalnimi strukturami. Te naj bi bile predstavljene kot verodostojne, čeprav naj ne bi bile utemeljene s podatki. Zanima jih tudi, ali so nosilci javnih funkcij ali z njimi povezane osebe vplivali na oblikovanje, interpretacijo in posredovanje informacij, da bi politično diskreditirali nasprotnike in vplivali na volilni proces ter voljo volivcev. Glede Sove bi preiskali, ali je razpolagala z dejanskimi in preverljivimi podatki ali pa so bile njene ugotovitve selektivno interpretirane, določene informacije pa izpuščene.

Odziv Sove