Slovenija

'Koaliciji črne kocke se mudi, teža dokazov je velika'

Ljubljana, 19. 05. 2026 09.29 pred 16 minutami 3 min branja 144

Avtor:
N.L.
Janja Sluga

"Koaliciji črne kocke se očitno zelo mudi z uničevanjem dokazov in pritiskom na preiskovalce. Teža dokazov je velika, na zatožno klop želijo posaditi policijo in Sovo," je zahtevo za parlamentarno preiskavo ravnanj agencije Sova in policije v zadevi Black Cube, ki so jo vložili poslanci SDS, NSi in Resnice, komentirala poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga. Predlagatelji so v zahtevi sicer zapisali, naj DZ ugotovi dejansko stanje in morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da sta bili Sova ter policija zlorabljeni.

Po besedah Sluge želijo v SDS, NSi in Resnici preiskovati policiste in obveščevalce, ki opravljajo svoje delo. "Ne bi preiskovali vmešavanja izraelske paraobveščevalne službe, ne bi preiskovali vpletenosti stranke ali točno določenega političnega funkcionarja, ki je najprej lagal, potem pa priznal pred vesoljno javnostjo, da je bil v to zgodbo vpleten."

"Zaskrbljujoč je pritisk na policijo in posamezne kriminaliste, ki vodijo predkazenski postopek. Že iz besedila zahteve je jasno, da bodo preiskovali zasebnost policistov, njihovo napredovanje in da se bodo vtikali v potek predkazenskih postopkov," je prepričana Sluga.

Prvo preiskavo glede Black Cube so sicer že 10. aprila zahtevali poslanci Gibanja Svoboda in Levice. Vložili so zahtevo za ustanovitev parlamentarne komisije, ki bi ugotavljala okoliščine obiskov zasebnih izraelskih obveščevalcev na sedežu SDS in potencialno vpletanje v slovenske volitve. Sluga je prepričana, da želijo stranke nastajajoče koalicije s svojo zahtevo diskreditirati njihovo preiskovalno komisijo.

Namen preiskave, ki jo zahtevajo na desni, je po oceni Sluge tudi pritisk na medije in vnaprejšnja diskreditacija dela organov pregona in rezultatov njihove morebitne preiskave. "Njihovo sporočilo je: Kdor bo kazensko preganjal javne funkcionarje oziroma politike očitno nove koalicije, bo sankcioniran, javno izpostavljen, diskreditiran in oblaten," je v izjavi za medije dejala Sluga.

Sajovic: Nekdo, ki je osrednja zgodba afere, bo čez par dni postal predsednik vlade

"Nekdo, ki je osrednja zgodba afere Črna kocka, bo čez par dni postal predsednik slovenske vlade. V letu 2026, ko praznujemo 35-letnico nastanka te države, ko smo se borili za suverenost, samostojnost in neodvisnost, da bomo o sebi odločali sami, brez vmešavanja tujcev," pa je o domnevni vpletenosti Janše v afero dejal vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic.

V stranki se zavzemajo, da se stvari raziščejo, je dodal Sajovic in izpostavil, da ničesar ne prejudicirajo. "Temelj suverenosti in samostojnosti države je neodvisno sodstvo, neodvisna policija in preiskovalni organi ter brez političnih pritiskov."

"Zmotno je navajati, da gre za preiskavo afere Black Cube. Gre za preiskavo, katere cilj je blatenje slovenske policije in Sove," so se na zahtevo zjutraj odzvali v Gibanju Svoboda.

Kot so prepričani v največji parlamentarni stranki, namen komisije "ni preiskovati dejavnosti izraelske paraobveščevalne službe na slovenskih tleh, ki je z metodami, zaznanimi tudi v drugih demokratičnih evropskih državah, skušala vplivati na izid parlamentarnih volitev. Namen je sejati dvom v strokovnost in verodostojnost slovenskih organov pregona". Predlagatelji po njihovem mnenju dosegajo novo dno v razgrajevanju pravne države, "ki je sicer značilno za vse dosedanje vlade Janeza Janše".

Kaj bi preiskovali?

Prvopodpisani pod zahtevo, spisano na 11 straneh, je Zoran Stevanović. V zahtevi, ki nima podpisov Logarjevih Demokratov, so zapisali, naj državni zbor ugotovi dejansko stanje in morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da sta bili Sova ter policija zlorabljeni za "ustvarjanje, širjenje ali potrjevanje informacij, ki so imele ali bi lahko imele vpliv na politični proces in volitve v Republiki Sloveniji".

Podpisani poslanci zahtevajo, da se v preiskavi ugotovi dejansko stanje in morebitna politična odgovornost zaradi suma, da so bile v javnost predstavnikom nevladnih organizacij, medijskim družbam in drugim posredovane informacije o domnevnih povezavah posameznih političnih akterjev z zasebnimi obveščevalnimi strukturami. Te naj bi bile predstavljene kot verodostojne, čeprav naj ne bi bile utemeljene s podatki.

Zanima jih tudi, ali so nosilci javnih funkcij ali z njimi povezane osebe vplivali na oblikovanje, interpretacijo in posredovanje informacij, da bi politično diskreditirali nasprotnike in vplivali na volilni proces ter voljo volivcev.

Glede Sove bi preiskali, ali je razpolagala z dejanskimi in preverljivimi podatki ali pa so bile njene ugotovitve selektivno interpretirane, določene informacije pa izpuščene.

Preberi še SDS, NSi in Resnica zahtevajo parlamentarno preiskavo o zadevi Black Cube

Odziv Sove

Sova se je odzvala že v petek. Zapisali so, da varnostno-obveščevalna agencija "deluje strokovno in zakonito ter v skladu s svojimi pristojnostmi".

Priporoča
KOMENTARJI144

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmago56
19. 05. 2026 12.39
Nobenega dobrega gospodarja NE moti, če sosedov maček pa magari črn v njegovi kašči miši lovi medtem, ko njegov rdeč mucek na kavču spi.
Marky331
19. 05. 2026 12.37
'Koaliciji črne kocke, kaj pa koalicija ujetih v prisluhih ,??????
Kstane
19. 05. 2026 12.36
Vsi,ki imamo kaj v glavi vemo,da je kompletna igra izmišljena,kot vedno! Bolj ko je levo,bolj je umazano in zavrženo...
seter73
19. 05. 2026 12.36
Bo poslanka lahko pricala pri preiskavi korupcije v katero so vpleteni njeni kolegi na posnetkih, in koibla Beatuskova ki podpisuje pogodbe za delo na DARSu kot Prevc na majice v Planici. Seveda se vsem tresejo hlace kaj vse bo se prislo ven kajti da ropptala od Mesca itd, niso upali toziti Izraela po vsem otresanju klunov, je jasno da je zadaj verjetno taksna stvar ki bi jih vse pokopala.
Cenb77
19. 05. 2026 12.35
hahahaha... koalicija črne kocke.... kaj pa koalicija 10%? pa koalicija GEN-I? pa koalicija Fotopub? pa Kolaicija Litijska? pa koalicija....
Endless
19. 05. 2026 12.32
To je ta, ki je rekla da se ji ne zdi nič sporno oziroma še huje .. da je zaželjeno in je ponosna na to, da se v slovenskih šolah govori Albansko?? In ta oseba bo pametovala o čemerkoli? No naj, prvo naj se loti teme izrečenih besed ob porciji špagetov, potem pa gremo dalje
Bolfenk2
19. 05. 2026 12.31
Seveda je sporno, da morajo izraelci raziskovati korupcijo slovenskih politikov. To bi morala Policija in Sova. Ampak meni so ključne ugotovitve. Kdaj bosta Bratuška in Jankovič privedena pred sodnika?
biggbrader
19. 05. 2026 12.31
Janja, bodi vesela, da niso še tebe ujeli pri malici. Bog ve, koliko si flancala čez Goloba in Jankovića ?!
Vladna norost
19. 05. 2026 12.30
Veseli plesalci še niso dojeli, da je konec veselega plesanja...
proofreader
19. 05. 2026 12.30
Se strinjam s Slugo, preiskati morajo vsebino izjav posnetih udeležencev. Podkupovanje, 10%, vpliv Goloba na Gen-I.
jutri_pa_res
19. 05. 2026 12.30
Če bi se izkazalo, da državna protiobveščevalna služba SOVA nadzira politične stranke, ki niso po volji leve oblasti in botra iz ozadja, je to škandal vseh škandalov, resnična grožnja demokraciji, ne pa kdo je naredil prisluhe skorumpiranim politikom...Zaradi nečesa podobnega je pred leti odstopil Nixon...
Artechh
19. 05. 2026 12.29
Če bi se Golob za delavne a Slovenca kej postavil v zadnjih 4 letih bi se vedno bil na vrhu. Tako se je pa z propagando in lenuhi ter tujci ukvarjal 90% časa
suleol
19. 05. 2026 12.28
po padkq se predno bo sextavlena hsha
MatPaat
19. 05. 2026 12.27
Gospa Sluga... Jaz vidim problem v dveh stvareh. 1. Pri vmešavanju in drugič še večji problem v sami vsebini. Vsak pa svoj voz vleče na svojo stran.
zmago56
19. 05. 2026 12.26
Ne vem kako desnim še ni jasno, da je levičarje prepovedano kritizirati, še manj pa njihove lopovščene javno objavljati, to je v Sloveniji veleizdaja.
Mali medo
19. 05. 2026 12.25
Jajo bi za oblast prodal družino.
suleol
19. 05. 2026 12.29
ce bo spet glumiu velkega vodjo bo dpet hitro odstavljen s strani ljudstva
Naiskreni
19. 05. 2026 12.37
le kdo bi nosil glavo naprodaj za "njih"? ..samo tisti ki ima profit.
Bad Minton
19. 05. 2026 12.25
Kako levaki cvilijo. Neprecenljivo. Sicer so si pa vse sami zakuhali.
Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
To wellness centri skrivajo pred množicami
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
V kratki rdeči obleki pokazala popolno postavo
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Dosje Jarak
