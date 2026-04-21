GS, SD in Levica z obstrukcijo pri imenovanju vodstva delovnih teles

V poslanskih skupinah Svobode, SD ter Levice in Vesne so pojasnili, da ustanovitev omenjenih delovnih teles podpirajo, saj so se zanjo zavzeli že na posvetu začasnih vodij poslanskih skupin pred ustanovno sejo DZ. Kritični so bili do strank desne sredine, ki da so takrat nasprotovale ustanovitvi teh delovnih teles že na ustanovni seji DZ, zdaj pa se jim je z ustanovitvijo tako mudilo, da niti niso izpeljali predvidenega posveta z vodji poslanskih skupin pred sejo kolegija predsednika DZ, ki je bila sprva predvidena za danes, nato pa so jo v petek sklicali že za v ponedeljek. Ob tem pa so izrazili tudi nasprotovanje na kolegiju sprejeti razdelitvi predsedniških in podpredsedniških mest v teh delovnih telesih med poslanske skupine. Kot so opozorili, razdelitev ne sledi rezultatom volitev. Po prvotnem predlogu bi namreč dve predsedniški mesti pripadli SDS, eno pa Svobodi. Temu so v omenjenem trojčku levosredinskih poslanskih skupin nasprotovali že na ponedeljkovi seji kolegija, ki je nato sprejel odločitev, da dve predsedniški mesti pripadeta SDS, eno pa NSi, SLS in Fokus.

Po besedah Nataše Avšič Bogovič (Svoboda) se je na ponedeljkovi seji kolegija "vse odvilo po političnem scenariju, ki so ga predsedniku DZ spisali drugi". "Zavedati se moramo, da politični režiser, ki je pripravil scenarij že za prvi sklic kolegija predsednika DZ, svojih predstav ne pripravlja v koprodukciji, ampak je financer, producent in režiser vseh svojih predstav. Vsi ostali v njegovih igrah lahko igrajo zgolj vloge, pa četudi so med pomembnimi, kot je predsednik DZ, ali pa so statisti. Zato se zna, kot že tolikokrat doslej, zgoditi, da bodo nekateri od igralcev po koncu tega sklica DZ postali zgolj epizodisti," je dejala. Kot je poudarila Andreja Katič (SD), je pri oblikovanju začasnih delovnih teles najbolj sporno to, da razdelitev predsedniških in podpredsedniških mest ne sledi demokratičnim načelom, ki velevajo upoštevanje rezultata volitev. Tudi Luka Mesec (Levica in Vesna) je poudaril, da mora razrez delovnih teles odražati rezultat volitev. Kritičen je bil tudi do hitenja z ustanavljanjem delovnih teles. "Zdaj nastajajoča koalicija, ki se sicer ta hip še zakriva, je še dober teden nazaj govorila, da ni nobene naglice niti potrebe, da se to ustanovi, zdaj pa kar naenkrat je naglica," je dejal. Predsednik DZ Zoran Stevanović je zavrnil navedbe Katič, da na ponedeljkovi seji kolegija niso dobili odgovora na vprašanje, "zakaj se nenadoma tako mudi z ustanovitvijo začasnih delovnih teles". Odgovor je podal, in sicer je pojasnil, da "moramo postaviti parlament čim prej, da začne funkcionirati glede na trenutno situacijo", je pojasnil. Ker je to storil med vodenjem seje neposredno po predstavitvi stališča poslanske skupine, ki ga je podala Katič, si je s tem prislužil opozorila nekaterih poslancev levosredinskih strank, da s komentiranjem stališč krši poslovnik DZ. Tako Janez Cigler Kralj (NSi, SLS, Fokus) kot Katja Kokot (Resnica) pa sta med drugim izpostavila, da gre za začasna delovna telesa in da ne gre za dokončno ureditev. "V tem trenutku še nimamo vlade, nimamo še vzpostavljene celotne politične slike, imamo pa državo, katere institucije morajo delovati," je dejala Kokot.

