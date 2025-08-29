Svetli način
Kateri par se v 30 sekundah lahko največkrat poljubi?

Ljubljana, 29. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Denis Ćulum
Kateri par se v 30 sekundah lahko največkrat poljubi? Kdo v minuti poje največ inčunov? Kdo v tem času zaveže največ čevljev? Kdo lahko v roki drži največ žogic za namizni tenis? Na vse naštete posebneže svet še čaka. Sicer pa so to le štirje od 70 rekordov, ki so trenutno brez lastnikov. Seznam so ob 70. rojstnem dnevu objavili pri legendarni Guinnessovi knjigi rekordov. Bodite del tega, lahko vam spremeni življenje, poziva njen odgovorni urednik in poudarja, da si želi, da moč, spretnost in vzdržljivost talentov iz vsega sveta ne bi nikoli usahnila. V znameniti knjigi ne manjkamo niti Slovenci.

Najvišja ženska na svetu je Turkinja, ki meri 2 metra in 15 centimetrov. Najnižja pa je Indijka, ki meri nekaj manj kot 63 centimetrov. Zaradi Guinnessove knjige rekordov sta se lahko enkrat tudi srečali.

Kaj pa rekorderja v moški konkurenci? Turek je zrasel do neverjetnih 251 centimetrov, Nepalec pa je ostal pri slabih 55 centimetrih.

Kitajec je med hojo po rokah za seboj vlekel avtomobil in ga za 50 metrov premaknil v minuti in 13 sekundah.

Britanskemu kaskaderju je uspelo najtesnejše vzvratno bočno parkiranje.

Usta lahko najbolj na široko odpre Američan, vanje spravi 10-centimetrsko jabolko. Domine iz vzmetnic pa so padale na Filipinih, med njimi je stalo 2.355 ljudi, ki so postavili nov rekord.

Britanka Liz West ima uradno največjo zbirko predmetov z motivi priljubljene skupine Spice Girls. Več kot 5 tisoč kosov. Kot poudarja, rekordu dolguje kariero. O rekordu je povedala: "Omogočil mi je, da sem lahko še naprej razstavljala, ker sem imela to priznanje, dal mi je reference in mi navsezadnje omogočil, da sem umetnica s polnim delovnim časom, kar so bile moje sanje."

Američan Bryan Berg postavlja hišice iz kart, svoje rekorde je izboljšal že kakih desetkrat. Za 70 let Guinnessove knjige rekordov pa je zgradil newyorško ikono – Empire State Building. "In seveda si vedno prizadevam narediti največ v najkrajšem možnem času. Torej je v tej enačbi vedno veliko učinkovitosti," je povedal Berg.

Za znamenito knjigo rekordov se moramo zahvaliti Hughju Beaverju, nekdanjemu direktorju pivovarne Guinness. Leta 1951 je po lovu s svojo družbo razmišljal, katera evropska divja ptica je najhitrejša. Ugotovili so, da priročnika s takšnimi informacijami še ni. Zato je začel novačiti raziskovalce za knjigo dejstev in številk.

Craig Glenday, odgovorni urednik Guinnessove knjige rekordov je ob jubileju povedal: "Vse želimo spodbuditi, da postanejo del tega, saj je postavljanje cilja in njegovo doseganje res zabavno, zelo zadovoljujoče. In lahko spremeni življenje."

V Guinnessovi knjigi najdemo tudi Slovenijo, ki se lahko pohvali z več kot 20 rekordi. Med drugim z največjim bogračem, v Lendavi so ga skuhali kar 1.801 kilogram. Pa denimo z maturantsko četvorko.

