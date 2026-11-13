Je vaš avto pripravljen na sneg in mraz? Poleg pnevmatik preverite še ...

Po zakonu o pravilih cestnega prometa morajo biti v Sloveniji motorna vozila med 15. novembrom in 15. marcem opremljena s predpisano zimsko opremo, ob zimskih voznih razmerah pa je ta obvezna tudi zunaj tega obdobja. Za osebna vozila so ustrezna zimska oprema zimske pnevmatike z oznako M+S ali simbolom snežinke na vseh štirih kolesih ali letne pnevmatike z ustreznimi snežnimi verigami oziroma enakovrednimi pripomočki za pogonska kolesa.

Čeprav je zakonsko predpisana najmanjša globina profila zimskih pnevmatik tri milimetre, AMZS za večjo varnost v zimskih voznih razmerah priporoča globino profila vsaj štiri milimetre. FOTO: Dreamstime

Predpogoj za dolgo življenjsko dobo pnevmatik je pravilno skladiščenje. Pnevmatike je treba shranjevati v suhem in temnem prostoru, kjer v bližini ni kemikalij. Če so na platiščih, naj bodo položene vodoravno ali obešene na steno, pnevmatike brez platišč pa naj stojijo pokonci.

Čeprav je zakonsko predpisana najmanjša globina profila zimskih pnevmatik tri milimetre, AMZS za večjo varnost v zimskih voznih razmerah priporoča globino profila vsaj štiri milimetre. "Pnevmatika, ki ima že na začetku zimske sezone le tri milimetre globok profil, se lahko v nekaj tednih ali mesecih obrabi do te mere, da še pred koncem zime ne bo več izpolnjevala zakonskih zahtev. Še pomembneje pa je, da se z obrabo profila zmanjšuje njena učinkovitost v zimskih voznih razmerah, s tem pa tudi varnost vožnje," pojasnjujejo. Pri pnevmatikah ni pomembna le globina profila, pač pa tudi starost, morebitne poškodbe in ustrezen tlak. Obrabljene ali neustrezne pnevmatike lahko predvsem na mokrem, zasneženem ali poledenelem vozišču občutno poslabšajo oprijem in podaljšajo zavorno pot. Če je profil ustrezen in pnevmatike nimajo poškodb, jih lahko uporabljamo od 6 do 8 let. AMZS pa odsvetuje uporabo pnevmatik, starejših od 10 let, saj kemične spremembe zaradi staranja vplivajo na gumeno zmes, ki izgubi prožnost, s tem pa oprijem.

Voznika, ki v Sloveniji nima ustrezne zimske opreme, se po zakonu kaznuje z globo 40 evrov. Če pa je zaradi prekrška onemogočen promet, se voznika kaznuje z globo 500 evrov in petimi kazenskimi točkami. Če voznik ne očisti celotnega avtomobila pred pričetkom vožnje, ga lahko doleti globa 200 evrov, če pa ne upošteva prometne signalizacije o zimskih razmerah in prepovedi vožnje, pa je globa 300 evrov. V primeru pravnih oseb so globe višje, in sicer 1.000 evrov za voznika in 120 evrov za odgovorno osebo.

Preverite stanje akumulatorja

Ena najpogostejših nevšečnosti, s katerimi se vozniki srečujejo v hladnejšem delu leta, je izpraznjen oziroma oslabljen akumulator. "Prav zaradi težav z zagonom vozila člani AMZS največkrat pokličejo na številko za pomoč na cesti 1987 oziroma pokličejo na pomoč s pozivom prek SOS gumba v AMZS mobilni aplikaciji," še pravijo na AMZS. Težave se lahko pojavijo predvsem pri starejših akumulatorjih in vozilih, ki jih uporabljamo pretežno za krajše vožnje. Če motor ob zagonu težje steče, je to lahko prvi znak, da akumulator izgublja zmogljivost. Pred zimo je zato priporočljivo preveriti stanje akumulatorja.

Ne pozabite na tekočine, zavore in brisalce

Pri pripravi vozila na zimo preverite, ali je hladilna tekočina ustrezna za nizke temperature, tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla pa pravočasno zamenjajte z zimsko, ki ne zmrzne pri temperaturah pod lediščem. Prav tako je pomembno stanje brisalcev. Poškodovane ali obrabljene metlice slabše odstranjujejo vodo, sneg in umazanijo, kar lahko močno poslabša vidljivost. Če brisalci puščajo sledi ali ne očistijo celotne površine stekla, je čas za njihovo zamenjavo, svetujejo strokovnjaki. Posebno pozornost namenite tudi zavoram. "Na mokrem, zasneženem ali poledenelem vozišču je učinkovit zavorni sistem še toliko pomembnejši, zato morebitnih opozorilnih znakov, kot so nenavadni zvoki, tresljaji ali slabši zavorni učinek, ne gre prezreti."

Tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla pravočasno zamenjajte z zimsko, ki ne zmrzne pri temperaturah pod lediščem. FOTO: Shutterstock

Luči so ključnega pomena

Jeseni in pozimi se pogosteje vozimo v temi, megli in dežju, zato je brezhibno delovanje svetil ključnega pomena, še opozarjajo na AMZS. "Preverite delovanje vseh luči na vozilu, tudi zavornih svetilk in smernikov. Poskrbite, da so žarometi čisti in pravilno nastavljeni, saj lahko neustrezno usmerjeni žarometi zmanjšajo vidljivost ali zaslepijo nasproti vozeče voznike." Pred vsako vožnjo z vozila odstranite sneg in led ter očistite vsa stekla, ogledala in svetila. Za varno vožnjo namreč ni dovolj, da si očistite le majhen del vetrobranskega stekla.

Na pot se odpravite pripravljeni