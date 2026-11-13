Je vaš avto pripravljen na sneg in mraz? Poleg pnevmatik preverite še ...

Po zakonu o pravilih cestnega prometa morajo biti v Sloveniji motorna vozila med 15. novembrom in 15. marcem opremljena s predpisano zimsko opremo, ob zimskih voznih razmerah pa je ta obvezna tudi zunaj tega obdobja. Za osebna vozila so ustrezna zimska oprema zimske pnevmatike z oznako M+S ali simbolom snežinke na vseh štirih kolesih ali letne pnevmatike z ustreznimi snežnimi verigami oziroma enakovrednimi pripomočki za pogonska kolesa.
Čeprav je zakonsko predpisana najmanjša globina profila zimskih pnevmatik tri milimetre, AMZS za večjo varnost v zimskih voznih razmerah priporoča globino profila vsaj štiri milimetre. "Pnevmatika, ki ima že na začetku zimske sezone le tri milimetre globok profil, se lahko v nekaj tednih ali mesecih obrabi do te mere, da še pred koncem zime ne bo več izpolnjevala zakonskih zahtev. Še pomembneje pa je, da se z obrabo profila zmanjšuje njena učinkovitost v zimskih voznih razmerah, s tem pa tudi varnost vožnje," pojasnjujejo.
Pri pnevmatikah ni pomembna le globina profila, pač pa tudi starost, morebitne poškodbe in ustrezen tlak. Obrabljene ali neustrezne pnevmatike lahko predvsem na mokrem, zasneženem ali poledenelem vozišču občutno poslabšajo oprijem in podaljšajo zavorno pot. Če je profil ustrezen in pnevmatike nimajo poškodb, jih lahko uporabljamo od 6 do 8 let. AMZS pa odsvetuje uporabo pnevmatik, starejših od 10 let, saj kemične spremembe zaradi staranja vplivajo na gumeno zmes, ki izgubi prožnost, s tem pa oprijem.
Preverite stanje akumulatorja
Ena najpogostejših nevšečnosti, s katerimi se vozniki srečujejo v hladnejšem delu leta, je izpraznjen oziroma oslabljen akumulator. "Prav zaradi težav z zagonom vozila člani AMZS največkrat pokličejo na številko za pomoč na cesti 1987 oziroma pokličejo na pomoč s pozivom prek SOS gumba v AMZS mobilni aplikaciji," še pravijo na AMZS.
Težave se lahko pojavijo predvsem pri starejših akumulatorjih in vozilih, ki jih uporabljamo pretežno za krajše vožnje. Če motor ob zagonu težje steče, je to lahko prvi znak, da akumulator izgublja zmogljivost.
Pred zimo je zato priporočljivo preveriti stanje akumulatorja.
Ne pozabite na tekočine, zavore in brisalce
Pri pripravi vozila na zimo preverite, ali je hladilna tekočina ustrezna za nizke temperature, tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla pa pravočasno zamenjajte z zimsko, ki ne zmrzne pri temperaturah pod lediščem.
Prav tako je pomembno stanje brisalcev. Poškodovane ali obrabljene metlice slabše odstranjujejo vodo, sneg in umazanijo, kar lahko močno poslabša vidljivost. Če brisalci puščajo sledi ali ne očistijo celotne površine stekla, je čas za njihovo zamenjavo, svetujejo strokovnjaki.
Posebno pozornost namenite tudi zavoram. "Na mokrem, zasneženem ali poledenelem vozišču je učinkovit zavorni sistem še toliko pomembnejši, zato morebitnih opozorilnih znakov, kot so nenavadni zvoki, tresljaji ali slabši zavorni učinek, ne gre prezreti."
Luči so ključnega pomena
Jeseni in pozimi se pogosteje vozimo v temi, megli in dežju, zato je brezhibno delovanje svetil ključnega pomena, še opozarjajo na AMZS. "Preverite delovanje vseh luči na vozilu, tudi zavornih svetilk in smernikov. Poskrbite, da so žarometi čisti in pravilno nastavljeni, saj lahko neustrezno usmerjeni žarometi zmanjšajo vidljivost ali zaslepijo nasproti vozeče voznike."
Pred vsako vožnjo z vozila odstranite sneg in led ter očistite vsa stekla, ogledala in svetila. Za varno vožnjo namreč ni dovolj, da si očistite le majhen del vetrobranskega stekla.
Na pot se odpravite pripravljeni
Pred odhodom na pot v zimskih razmerah je pametno preveriti prevoznost in stanje cest. Na pot se odpravite pravočasno. V avtomobilu imejte strgalo za led, metlico za sneg in drugo opremo, ki vam lahko pride prav ob zimskih nevšečnostih.
Če pa se v zimskih mesecih odpravljate čez mejo, pred odhodom preverite, ali je vaše vozilo ustrezno opremljeno, saj se predpisi o obvezni zimski opremi med evropskimi državami precej razlikujejo.
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