Gurs objavil podatke: preverite, koliko je vredna vaša nepremičnina

Kot smo poročali, prejšnji teden podatki še niso bili na voljo na spletu zaradi tehničnih težav. Zdaj pa je Gurs sporočil, da so spremembe objavljene.

Geodetska uprava je po zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin dolžna modele vrednotenja preveriti vsaki dve leti. Ker so pri preverjanju ugotovili, da modeli po prejšnji uredbi iz leta 2020 niso več skladni z zakonskimi merili, so jih določili na novo.

Prejšnji teden je začela veljati nova uredba o modelih vrednotenja nepremičnin, ki jo je konec aprila sprejela vlada in ki je modele vrednotenja, na podlagi katerih Gurs nepremičninam pripiše posplošeno vrednost, prilagodila stanju na trgu nepremičnin.

Posplošene vrednosti so izračunane vsem nepremičninam, ki so evidentirane v evidenci vrednotenja, ob upoštevanju njihovih temeljnih lastnosti (raba, lokacija, velikost, starost stavb in delov stavb ter kakovost).

Vrednosti nepremičnin so od nedelje objavljene na portalu Prostor.

Lastniki bodo o pripisanih vrednostih njihovih nepremičnin obveščeni tudi pisno po pošti, po navedbah Gursa bodo obvestila začeli pošiljati že ta teden, potekalo pa bo do konca maja.

Gurs je že oktobra lani objavil poskusno izračunane vrednosti na podlagi predloga spremenjenih modelov vrednotenja, ki so odražale stanje na trgu na 1. januar 2024.

Skupna vrednost vseh nepremičnin se je od poskusnega izračuna oktobra lani povečala za skoraj 8 odstotkov, nepremičnine v Sloveniji pa so tako zdaj skupno vredne 298 milijard evrov.