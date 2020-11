Gurs zaključil lokacijsko izboljšavo zemljiškoknjižnega katastra

Kot so danes sporočili z ministrstva za okolje in prostor, izboljšan položaj grafičnih prikazov zemljiških podatkov vzpostavlja tudi kakovostno podlago za določitev podatkov dejanske rabe zemljišč in drugih podatkov, ki so rezultat grafičnih presekov različnih evidenc. V zahtevnem projektu je v terenskih meritvah in na področju pridobitve potrebnih vhodnih podatkov sodelovalo več geodetskih podjetij, združenih v posebno delovno skupino, Geodetski inštitut Slovenije in vse območne enote Gursa. Rezultati projekta so bili po posameznih območjih (katastrske občine) sprotno vključeni v evidenco zemljiškega katastra.

Zemljiški kataster je temeljna evidenca podatkov o zemljiščih, ki vsebuje opisne podatke o parcelah, na primer parcelna številka, površina, raba in boniteta ter grafično predstavitev - katastrski načrt, ki prikazuje obliko in medsebojno lego parcel. Obstoječi katastrski načrti so do zdaj izvedenih izboljšav v veliki meri izhajali še iz obdobja nastavitve zemljiškega katastra. Ti so skupaj z različnimi in številnimi postopki vzdrževanja v preteklosti lahko povzročili, da katastrski načrti niso odražali dejanskega stanja v naravi.