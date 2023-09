Goru postal dedek: posnetek razposajenih vnučkov

Prikupen posnetek prikazuje samico risa s tremi razposajenimi mladiči. In mladiči so vnuki Goruja, prvega 'romunskega priseljenca', ki je v Slovenijo prišel reševat populacijo risov, in njegove izbranke Teje.

Kot so sporočili iz projekta Life Lynx, jim je lokalni lovec poslal posnetek samice risa s tremi razposajenimi mladiči. V njih so prepoznali 'vnuke' prvopriseljenega risa iz Romunije Goruja in njegove Teje. Na posnetku se mladički razposajeno smukajo in igrajo okoli svoje mame. Njihova mama se je skotila leta 2020, istega leta kot ris Niko, svoj teritorij pa si je kasneje uredila na območju Male gore in Suhe krajine.

Kot so zapisali, iz spremljanja lovljenja s kamero vedo, da je Goru eden najuspešnejših preseljenih risov, če ne celo najuspešnejši. Poleg tega sta Goru in Teja najpogosteje fotografiran risji par v Sloveniji, Goruja so ujeli na 160 posnetkih, Tejo pa na 62. Doslej jim je uspelo narediti že 1236 posnetkov risov v Sloveniji.

Glavni cilj projekta LIFE Lynx je reševanje Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev. Pred začetkom projekta je bila populacija izredno majhna, izolirana, njeni osebki pa so bili med seboj zelo sorodni. Stopnjo sorodnosti je bilo tako treba znižati, in sicer z doselitvijo zdravih osebkov iz druge, neogrožene populacije. V projektu v Slovenijo in na Hrvaško z mednarodnim sodelovanjem doseljujejo rise iz slovaškega in romunskega dela Karpatov ter s tem preprečujejo izumrtje naše populacije.

Projekt se marca 2024 končuje. Skupaj z lovci Lovske družine Nomenj Gorjuše so aprila v okviru projekta LIFE Lynx v gorenjske gozdove kot zadnjega na območju slovenskih Alp izpustili še risa Lukaša. Ris prihaja s Slovaške in bo s skupno 17 izpuščenimi risi pomagal reševati Dinarsko-JV alpsko populacijo pred izumrtjem. Zaradi te pomembne naloge je eden od doseljenih risov tudi dobil svojo knjigo; pisateljica Desa Muck je risje dogodivščine zapisala v novi knjigi, so sporočili iz LIFE Lynxa.