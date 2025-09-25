Ob meji se kulinarično predstavlja več kot 50 držav

V Gorici se začenja največja vinsko-kulinarična prireditev na severovzhodu Italije Okusi ob meji. Letošnja izvedba je že 20. po vrsti in na stojnicah po mestu ponuja pisano paleto jedi iz več kot 50 držav. V letu Evropske prestolnice kulture bo na Trgu Evrope prvič zaživela tudi brezmejna vas, tam kuha tudi katalonski chef iz Michelinovega vodiča.