Slovenija
Ob meji se kulinarično predstavlja več kot 50 držav
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
V Gorici se začenja največja vinsko-kulinarična prireditev na severovzhodu Italije Okusi ob meji. Letošnja izvedba je že 20. po vrsti in na stojnicah po mestu ponuja pisano paleto jedi iz več kot 50 držav. V letu Evropske prestolnice kulture bo na Trgu Evrope prvič zaživela tudi brezmejna vas, tam kuha tudi katalonski chef iz Michelinovega vodiča.
