Ob meji se kulinarično predstavlja več kot 50 držav

Gorica / Nova Gorica, 25. 09. 2025

Mateja Poljšak Čuk
V Gorici se začenja največja vinsko-kulinarična prireditev na severovzhodu Italije Okusi ob meji. Letošnja izvedba je že 20. po vrsti in na stojnicah po mestu ponuja pisano paleto jedi iz več kot 50 držav. V letu Evropske prestolnice kulture bo na Trgu Evrope prvič zaživela tudi brezmejna vas, tam kuha tudi katalonski chef iz Michelinovega vodiča.

gorica okusi ob meji gusti di frontiera trg evrope brezmejna vas
