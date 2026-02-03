Guverner Banke Slovenije postal Primož Dolenc

Glasovanje je bilo tajno, udeležilo pa se ga je 62 poslancev, med katerimi ni bilo nikogar iz poslanske skupine SDS. Smo pred zaključkom mandata, zato bi bilo odgovorno s tem in drugimi kadrovskimi predlogi počakati na čas po volitvah, je obstrukcijo pri tej točki pojasnil Zvone Černač (SDS).

Brez guvernerja od 8. januarja 2025

Centralna banka je brez guvernerja od 8. januarja 2025, ko se je šestletni mandat iztekel dotedanjemu guvernerju Boštjanu Vasletu, DZ pa na to mesto predlani jeseni ni imenoval nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa, kot je na podlagi julija lani objavljenega poziva predlagala predsednica Nataša Pirc Musar. V koaliciji so takrat vztrajali pri svoji kandidatki - državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec.

Zatem je predsednica predlagala še nekaj kandidatov za guvernerja, od katerih pa nihče ni prepričal koalicije, zato se postopki nikoli niso nadaljevali do glasovanja na plenarni seji. Slednjič se je ob strinjanju večine parlamentarnih strank odločila za ponovitev poziva, katerega je objavila oktobra lani. Medtem je vodenje Banke Slovenije začasno prevze Primož Dolenc. Na ponovljeni razpis so v uradu predsednice republike v roku prejeli 10 prijav. Med njimi ni bilo državne sekretarke Jazbečeve, koalicija pa je izbor zožila na viceguvernerja Dolenca in Marka Pahorja ter nekdanjega člana uprave nekdanje Nove KBM Mateja Falatova. Slednji je veljal za favorita Svobode, a so se v koaliciji in pri predsednici pojavili pomisleki, ker ga obremenjuje nepravnomočno zaključen prekrškovni postopek pri Banki Slovenije.

Doktor ekonomskih znanosti z dolgoletnimi izkušnjami