Slovenija

Guverner Banke Slovenije postal Primož Dolenc

Ljubljana, 03. 02. 2026 17.02 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
STA
Primož Dolenc

Državni zbor je podprl predlog predsednice republike Nataše Pirc Musar za imenovanje Primoža Dolenca na položaj guvernerja Banke Slovenije. Namestnik guvernerja, ki Banko Slovenije po končanju mandata prejšnjega guvernerja Boštjana Vasleta vodi že eno leto, je na tajnem glasovanju dobil zadostno število 55 glasov. Proti je bilo pet poslancev.

Glasovanje je bilo tajno, udeležilo pa se ga je 62 poslancev, med katerimi ni bilo nikogar iz poslanske skupine SDS. Smo pred zaključkom mandata, zato bi bilo odgovorno s tem in drugimi kadrovskimi predlogi počakati na čas po volitvah, je obstrukcijo pri tej točki pojasnil Zvone Černač (SDS).

Brez guvernerja od 8. januarja 2025

Centralna banka je brez guvernerja od 8. januarja 2025, ko se je šestletni mandat iztekel dotedanjemu guvernerju Boštjanu Vasletu, DZ pa na to mesto predlani jeseni ni imenoval nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa, kot je na podlagi julija lani objavljenega poziva predlagala predsednica Nataša Pirc Musar. V koaliciji so takrat vztrajali pri svoji kandidatki - državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec.

Primož Dolenc
Primož Dolenc
FOTO: Bobo

Zatem je predsednica predlagala še nekaj kandidatov za guvernerja, od katerih pa nihče ni prepričal koalicije, zato se postopki nikoli niso nadaljevali do glasovanja na plenarni seji. Slednjič se je ob strinjanju večine parlamentarnih strank odločila za ponovitev poziva, katerega je objavila oktobra lani. Medtem je vodenje Banke Slovenije začasno prevze Primož Dolenc.

Na ponovljeni razpis so v uradu predsednice republike v roku prejeli 10 prijav. Med njimi ni bilo državne sekretarke Jazbečeve, koalicija pa je izbor zožila na viceguvernerja Dolenca in Marka Pahorja ter nekdanjega člana uprave nekdanje Nove KBM Mateja Falatova. Slednji je veljal za favorita Svobode, a so se v koaliciji in pri predsednici pojavili pomisleki, ker ga obremenjuje nepravnomočno zaključen prekrškovni postopek pri Banki Slovenije.

Doktor ekonomskih znanosti z dolgoletnimi izkušnjami

Po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin, nepovezanima poslancema in predstavnikoma narodnih skupnosti je Pirc Musarjeva v DZ poslala predlog za imenovanje Dolenca. "Ta ima vse potrebne vodstvene mednarodne znanstvene in strokovne izkušnje, ki jih mora izkazati guverner Banke Slovenije," je poslancem povedal Jan Kovačič iz predsedničinega urada.

Je doktor ekonomskih znanosti z dolgoletnimi izkušnjami na področjih makroekonomije, bančništva in gospodarstva, deloval je na področju znanstvenega raziskovanja in visokošolskega poučevanja, služboval je na ministrstvu za finance, v gospodarstvu in v poslovnih bankah, je dodal.

Dolenc je viceguverner Banke Slovenije že drugi mandat - prvega je nastopil aprila 2016, drugega pa novembra 2022. V obeh mandatih je bil imenovan tudi za namestnika guvernerja. "Predsednica republike je prepričana, da je Dolenc s svojim dosedanjim delom upravičil visoka pričakovanja in zaupanje v svoje delo, zaradi česar si zasluži vašo podporo za izvolitev na položaj guvernerja Banke Slovenije," je poslancem pred glasovanjem dejal Kovačič.

Dolenc je šesti guverner Banke Slovenije. Doslej so to mesto zasedali France Arhar (6. marec 1991 - 31. marec 2001), Mitja Gaspari (1. april 2001 - 31. marec 2007), Marko Kranjec (16. julij 2007 - 16. julij 2013), Boštjan Jazbec (17. julij 2013 - 30. april 2018) in Boštjan Vasle (9. januar 2019 - 8. januar 2025).

Primož Dolenc banka slovenije guverner

Kerinov Grm: pilotni projekt državne legalizacije romskih naselij

Neopredeljeni, afere in skrivnostni sredinski volivci. Kaj bi lahko odločilo volitve 2026?

