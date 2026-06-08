Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Guverner Banke Slovenije predal letno poročilo Stevanoviću

Ljubljana, 08. 06. 2026 13.17 pred 17 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
STA
Primož Dolenc

Predsednik DZ Zoran Stevanović je sprejel guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, ki je predal poročilo centralne banke za leto 2025. Predsednik DZ in guverner sta v pogovoru izpostavila pomen stabilnega finančnega okolja za državljane in gospodarstvo.

"Letno poročilo Banke Slovenije je za DZ ključen dokument, ki omogoča transparenten vpogled v delovanje osrednje finančne institucije v državi. V času zaostrenih mednarodnih razmer in geopolitičnih negotovosti je odgovorno vodenje denarne in makrobonitetne politike ključno za stabilnost celotnega sistema," je, kot so sporočili iz DZ, dejal Stevanović.

Dodal je, da bodo poročilo v najkrajšem času odstopili v obravnavo pristojnim telesom. Letno poročilo bosta obravnavala odbor DZ za finance ter komisija DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

V Banki Slovenije so ob predaji letnega poročila izpostavili, da je bilo leto 2025 še eno v nizu, ko so se soočali s številnimi tveganji iz mednarodnega okolja. Gospodarska rast v območju evra se je ob manj restriktivni denarni politiki in ugodnejših pogojih financiranja v primerjavi z letom 2024 nekoliko povečala, v Sloveniji pa dodatno upočasnila in je z 1,1-odstotno rastjo dosegla najnižjo raven po pandemičnem letu 2020.

Skupna inflacija se je v Sloveniji lani zvišala predvsem zaradi višjih cen hrane v prvi polovici leta, medtem ko se je v drugi polovici začela umirjati, k čemur so prispevali tudi sprejeti ukrepi v okviru denarne politike. Inflacija je v letu 2025 znašala 2,1 odstotka, kar je nekoliko manj kot leto prej in rahlo nad ciljem denarne politike Evropske centralne banje.

Letos so se razmere v mednarodnem okolju dodatno zaostrile s konfliktom na Bližnjem vzhodu. Zato lahko po ocenah Banke Slovenije letos pričakujemo nekoliko višjo inflacijo, gospodarsko okrevanje po šibki rasti v 2025 bodo letos zavirali geopolitična negotovost in okrepljeni inflacijski pritiski. Banka Slovenije bo nove nove napovedi makroekonomskih gibanj objavila še ta mesec, so zapisali.

Bančni sistem v Sloveniji je medtem ostal stabilen, likviden in dobro kapitaliziran ter je še naprej podpiral gospodarstvo in prebivalstvo. Tveganja za finančno stabilnost so ostala obvladljiva, a zahtevajo stalno pozornost, zlasti v razmerah morebitnega dodatnega poslabšanja makroekonomskih razmer in geopolitičnih dejavnikov. Makrobonitetna politika je ostala preventivno naravnana in usmerjena v ohranjanje odpornosti finančnega sistema, navaja centralna banka.

V Banki Slovenije so ocenili, da so tudi v preteklem letu uspešno izpolnili svoj zakonsko določen mandat. "Ob številnih izzivih, ki jih prinašajo hitro spreminjajoče se gospodarske, tehnološke in družbene razmere, ostaja naša ključna usmeritev zagotavljanje stabilnega in zaupanja vrednega finančnega okolja, s poudarkom na stabilnosti cen, nadzoru finančnega sistema in nemotenem delovanju plačilnih sistemov," so zapisali v sporočilu za javnost.

zoran stevanović banka slovenija primož dolenc letno poročilo
24ur.com Predsednica republike za guvernerja predlaga Primoža Dolenca
24ur.com Ministrstvo za finance: Odločitve glede sprostitve kreditiranja v rokah Banke Slovenije
24ur.com Janša s fiskalnim svetom in finančnim ministrstvom o stanju javnih financ
24ur.com 'Zaostrovanje denarne politike bi lahko vplivalo na kakovost kreditnega portfelja'
Cekin.si Boštjan Vasle: Nadaljnje zniževanje obrestnih mer bo postopno
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dinamit
09. 06. 2026 08.03
Zakaj pa ne Snežiću ?
Odgovori
0 0
lusma00
08. 06. 2026 15.57
Hahahaha stevanoviču 🤣🤣🤣 Kaj pa ta lažnivec in nategun ve zakaj se gre...kam smo padli...človek že misli da nižje ne gre ampak s temi ki so zdaj prevzeli državo lahko vidimo da gre še nižje
Odgovori
+0
2 2
abigail
08. 06. 2026 15.23
Stevanoviću???
Odgovori
+0
2 2
borjac
08. 06. 2026 15.09
"Guverner Banke Slovenije predal letno poročilo Stevanoviću" , ja hudi..ča ali bo Stevo to sploh znal prebrati ???
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763