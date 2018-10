Györkös Žnidarjeva izstopila iz SMC

Po njenih navedbah so ji prav poudarjanje varnosti in prizadevanje za vzdržno migracijsko sliko v vodstvu SMC očitali kot "nekompatibilno z migracijsko liberalno smerjo stranke SMC". Ob tem nekdanja ministrica ugotavlja, da pa SMC kot tedaj največja vladna stranka ni naredila nič konkretnega v smeri sprejetja celovite državne migracijske strategije, ki bi migracije zajela širše kot samo iz perspektive zakonskih varnostnih nalog MNZ.

"Dokazovanje leve liberalne naravnanosti v odnosu do migracij se ne dosega z odrekanjem podpore lastni ministrici za notranje zadeve, niti z neformalnim pritiskom na odločevalce MNZ in policiste, ki morajo voditi postopke s tujci," je ostra Györkös Žnidarjeva. Kot meni, se to dosega s temeljito razpravo o migracijski oz. azilni strategiji države in s posledično spremembo zakonodaje, "do česar pa navkljub takratnemu velikemu številu SMC poslancev ni prišlo, in to niti v poplavi vloženih predvolilnih zakonov".

Odhod Györkös Žnidarjeve je nakazala že njena odločitev, da na zadnjih volitvah v DZ ne bo kandidirala na listi SMC. Med drugim se ni strinjala s programom SMC pri varnostni politiki.

Nekdanja ministrica je še pojasnila, da je njena odločitev o umiku iz SMC prišla ravno v tem trenutku zato, ker bi to sicer pred volitvami in v času oblikovanja nove vlade utegnilo poslabšati "relativno neugodno pogajalsko pozicijo SMC". Zdi se ji tudi pomembno, da na lokalnih volitvah SMC nastopi brez notranjih razlik glede varnostnih in migracijskih politik. Ob tem še poudarja, da so "strokovnost, apolitičnost in profesionalnost MNZ in policije kategorije, ki jih mora minister varovati ne glede na politične posledice".

Danes se bo sicer sestal svet SMC, na katerem naj bi med drugim zamenjali generalnega sekretarja Jožeta ArtnakazAndrejem Klemencem. Artnak naj bi se upokojil. V izvršilnem odboru pa bodo nekdanje tri ministre - poleg Györkös Žnidarjeve še Milojko Kolar Celarc inBorisa Koprivnikarja zamenjali z novimi ministri iz vrst SMC.