Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

GZS želi takojšnjo aktivacijo skrajšanega delovnika, Mesec: 'Manjka še en sklep'

Ljubljana, 27. 11. 2025 15.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , D. S. , M.S.
Komentarji
32

V Gospodarski zbornici Slovenije so v luči zaostrenih razmer v nekaterih panogah vnovič pozvali k takojšnji aktivaciji sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Če vlada odločitve o tem ne bo sprejela pravočasno, letos ukrep ne bo dal nobenih rezultatov, je izpostavil izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček. Minister za delo Luka Mesec je medtem pojasnil, da je shema pripravljena, a da manjka še en sklep. Vlada sicer na današnji terenski seji kljub drugačni napovedi ni obravnavala seznama dejavnosti, v katerih se bo izvajala.

"Vlada si zatiska oči pred resnim stanjem v pomembnem delu gospodarstva. Če se bo v teh panogah ta trend nadaljeval, ne bo niti prepotrebne gospodarske rasti niti pozitivnih bonitetnih ocen za Slovenijo," je opozoril Mitja Gorenšček.

Kot je spomnil, je Slovenija v prvem letošnjem četrtletju zabeležila padec bruto domačega proizvoda (BDP), bistveno boljše ni bilo niti drugo trimesečje, tako da je bilo v zasebnem sektorju izgubljenih več tisoč delovnih mest. V tretjem četrtletju se je slika predvsem po zaslugi gradbeništva nekoliko izboljšala, a je predelovalna industrija še vedno beležila negativne rezultate, je povzel.

Obseg predelovalne industrije se v prvih devetih mesecih letos po njegovih besedah medletno skrčil za odstotek, medtem ko se je na ravni EU okrepil za 1,5 odstotka. "Visoki so padci pri srednje in nizko tehnološko zahtevnih izdelkih, ki jih najdemo predvsem v avtomobilski industriji, v strojni industriji, industriji pohištva, kovinski industriji in drugih sorodnih panogah," je pojasnil.

Nekatera podjetja so zato že prešla na skrajšan delovnik ali zaposlene poslala na čakanje, denimo Domel in Sij Acroni, nekatera pa so se odločila tudi za odpuščanje, med njimi Orodjarstvo Gorjak, je nadaljeval. "Zaskrbljujoče informacije prihajajo tudi iz podjetij v tuji lasti. Opozarjajo na možne selitve proizvodnje - med njimi tudi največja podjetja - njihov morebitni odhod bi lahko pomembno vplival na dobaviteljske verige slovenskih podjetij," je pristavil.

V GZS so zato danes vnovič pozvali vlado, naj nemudoma aktivira mehanizem skrajšanega delovnega časa. Zakon o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas je v veljavi že od sredine julija, pa ukrep še vedno ni zaživel, je bil kritičen Gorenšček.

Študija gospodarskega ministrstva, pripravljena v okviru postopka za sprožitev sheme, je sicer po njegovih besedah pokazala, da pomoč potrebuje šest dejavnosti, tem pa naj bi se na predlog deležnikov na posvetu na ministrstvu za delo dodalo še osem poddejavnosti.

Evidentiranje delovnega časa
Evidentiranje delovnega časa FOTO: Shutterstock

Kdo bi lahko zaprosil za skrajšani delovni čas?

Okvirne dejavnosti, v katerih naj bi podjetja lahko zaprosila za subvencioniran skrajšani delovni čas, so tako proizvodnja motornih vozil (prikolic in polprikolic), drugih vozil in plovil, tiskarstvo, proizvodnja oblačil, usnjenih in sorodnih izdelkov, papirja in papirnih izdelkov, kovin in kovinskih izdelkov, izdelkov iz gume in plastičnih mas, nekovinskih mineralnih izdelkov, pohištva, popravila in montaže strojev in naprav ter arhitekturno in tehnično projektiranje, je naštel.

"Mi računamo, da bo vse te dejavnosti prepoznala kot dejavnosti v krizi in da bo končno aktivirala ta prepotreben ukrep /.../. To je v interesu tako delodajalcev kot države. Mi računamo, da je ta kriza kratkega daha, da se bo situacija po določenih mesecih ponovno izboljšala in prav temu je namenjen ta ukrep, da se lahko podjetja razbremenijo določenih stroškov dela in hkrati ohranijo vse zaposlene za naslednji pozitiven cikel, ki ponavadi sledi tovrstnim krizam," je poudaril Gorenšček. "Če te odločitve danes ne bo, se bojim, da ta ukrep letos ne bo dal nobenih rezultatov," je dodal.

Poleg tega se je danes odzval na sredine izjave ministrstva za finance, da je predvolilno obdobje pač bolj obremenjujoče za državni proračun. "Ta vlada je namesto razbremenitve plač zaposlenih dodatno obremenila državni proračun in podjetja ne samo za eno leto, ampak za vse nadaljnje proračune in leta," se je vnovič obregnil ob uzakonitev obvezne božičnice.

Izpostavil je še opozorilo Evropske komisije, da bi bil lahko slovenski proračunski načrt za leto 2026 zaradi uvedbe zimskega regresa v neskladju s sprejetimi javnofinančnimi pravili.

Vlada danes nič o shemi skrajšanega delovnika

Vlada bo shemo lahko aktivirala, ko bo usklajeno gradivo ministrstev za delo in gospodarstvo, je ob obisku območne enote Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) v Mariboru pojasnil minister za delo Luka Mesec."Manjka nam le še sklep," je dodal.

V četrtek so sicer na ministrstvu za delo napovedali, da bo vlada seznam dejavnosti obravnavala že danes v Mariboru, shemo pa naj bi nato sprožila prihodnji teden. A te točke kljub ponavljajočim se pozivom gospodarstva, zadnji je danes prišel iz Gospodarske zbornice Slovenije, na seji ni bilo na dnevnem redu. Kdaj bo oz. ali bo to na dopisni seji, ni jasno.

Je pa minister danes znova poudaril, da subvencioniranje skrajšanega delovnega časa ni povezano z izplačevanjem božičnice, kot se govori v nekaterih javnih razpravah. Po njegovih besedah gre za "dve popolnoma nepovezani stvari".

Zakon o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas je ministrstvo pripravilo že v začetku leta, Evropska komisija pa je pri tem potrdila, da ukrep ne pomeni nedovoljene državne pomoči, je še spomnil.

Božičnica medtem po njegovem mnenju ne predstavlja občutnega bremena za podjetja, saj že zdaj več kot 400.000 zaposlenih v Sloveniji prejema to izplačilo, letos oziroma do 31. marca prihodnje leto pa lahko podjetja izplačajo do 639 evrov neobdavčene nagrade. "To ni strošek, ki bi katerokoli podjetje spravil na kolena," je prepričan.

gorenšček gzs vlada odločitev delo
Naslednji članek

Heroji furajo v pižamah: 'Alkohol in promet ne gresta skupaj'

Naslednji članek

Vlada potrdila predlog zakona o zapiranju Premogovnika Velenje

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1884443
27. 11. 2025 16.56
Kaj pa o tem porečejo druge panoge? Pravičnost pa te reči ...
ODGOVORI
0 0
Pingy Pongy
27. 11. 2025 16.55
+1
Kaj pa če so managerji nesposobni vodit podjetja . Koliko si je samih znizalo svoje bogate prejemke.
ODGOVORI
1 0
Betuul
27. 11. 2025 16.53
Namest kot da bi uvedel nazaj “manire”na delovnem mestu! Oziroma disciplinske komisije kot 1.stopnja del. sod! Ja tako smo delali v yu! In malo bolj tiho; ne pa da se vsak upa vse zinit!
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
27. 11. 2025 16.52
+1
Golobova vlada je le uspela uničiti gospodarstvo, da smo spet v krizi. 3 leta so se trudili z visokimi davki in s preganjanjem investitorjev. Sedaj se rezultati poznajo. Levičarji uživajo, ko brezposelnost raste in je kaos na ulicah.
ODGOVORI
1 0
biggbrader
27. 11. 2025 16.48
+2
Tako je to, če daste Mescu metlo v roke.
ODGOVORI
2 0
zelen
27. 11. 2025 16.47
+1
takoj pravijo, je treba regres izplačat
ODGOVORI
1 0
proofreader
27. 11. 2025 16.45
+1
Mescu vedno nekaj manjka. Naj udari po mizi in zrihta, saj je on minister.
ODGOVORI
2 1
galeon
27. 11. 2025 16.43
+2
Kar naj se direktorčki odločjio in skrajšajo delavnik, delavcem pa ne plačajo. Ne bo vas država podpirala če samo mislite da ste podjetniki. Vaša briga je delo in zaposlitev ne pa od države. Če niste sposobni preživet pa zaprite.
ODGOVORI
3 1
Mukec
27. 11. 2025 16.37
+1
Podizvajalcem germanom drucga itak ne gine.....
ODGOVORI
2 1
frenk7
27. 11. 2025 16.36
+0
Delodajalcem se mudi, želijo vsiliti to shemo, da bodo od države prejemali še več, istočasno pa vsi tarnajo, da jim primanjkuje delavcev???????
ODGOVORI
4 4
antirepresija
27. 11. 2025 16.43
+3
Kak mislis ,se vec? Dvignili so davke, prispevke, uvedli so bozicnico in NAJMANJ kaj bi lahko naredili bi subvencionirali skrajsan delovni cas. Da vsaj pride kaki procent te vladne kraje nazaj??? Kak ste eni prmaknjeni!
ODGOVORI
3 0
Gašper 94
27. 11. 2025 16.33
+5
Sklep manjka ker to ne zelijo implementirati letos. Ker bi to se poglobilo luknjo v proracunu in vrglo se eno slabo luc na delo vlade. Zalostno
ODGOVORI
5 0
Odisej25
27. 11. 2025 16.33
+2
Vojno se splača podpirati. Mi smo dobrohotno dobili 200 milijonov za obnovitev poplavljenih področij. Poljska bo dobil 44 milijard za oborožite iz Bruslja. Pa naj še kdo reče, da se vojna ne izplača. Izplača se obilno. Pred leti so bila Pljski odrečena sredstva, ker je bila kao avtoritarna, danes pa 44.000.000.000 €. Tako je včeraj povedal Tusk. Meditirajte, meditirajte. Orwell v načistejši obliki.
ODGOVORI
3 1
geemale
27. 11. 2025 16.32
-3
to nima veze z mescem, to zahtevajo delodajaci. Berem danes Delu, da Novartis seli proizvodnjo iz CH v IT in SLO.... ne vem zakaj bi reševali te privatniške grajzlarije, naj gredo v maloro saj delavcev povsod primanjkuje
ODGOVORI
0 3
nekodnas
27. 11. 2025 16.29
+3
Zanima me kaj je vzrok zaostrenih razmer v nekaterih panogah ? Da se ni vrnil kovid , da si grem kupit zaščitno masko ?
ODGOVORI
3 0
zelen
27. 11. 2025 16.43
-2
ni poceni ruskih energentov to je vzrok
ODGOVORI
0 2
tornadotex
27. 11. 2025 16.22
+1
Ne vem zakaj bi skrajševali delovnik, ko pa je dela vsak dan več pa še delavcev manka...To so moderne nebuloze Meseca ki živi kot mesec na nebu..Komur pa bo dela resnično zmanjkalo,se bo pa prekvalificiral ali poiščeš drugo tržno nišo...
ODGOVORI
2 1
Verus
27. 11. 2025 16.25
-1
Ker so sofinancira plačila
ODGOVORI
0 1
Verus
27. 11. 2025 16.21
+3
Ko sem govoril, da so rdeče številke, ste mi troli iz levičarskih vrst združeno minuse delili. Kar, kar, 2026 bo videti realne številke, resnico izza lažnih statistik, a tudi podjetja, prav tista, ki ste razpisovala lažna prosta delovna mesta in lagali v javnosti, tudi vam pride evropski pozdrav. Le počakajte 2026. Ves čas vam govorim - boste videli, kakšna "čestitka" pride 2026. Samo bedak, žal ni lepše besede, samo bedak je volil to, kar imamo danes!
ODGOVORI
5 2
zelen
27. 11. 2025 16.45
-1
bi dodal samo bedak je volil to in pa tudi prejšnjo vlado.Čas je da sllovenski volilec sname plašnice.
ODGOVORI
0 1
bu?e24 1
27. 11. 2025 16.20
+1
Js pravm niso sistemi krivi za nič.ni kapitalizem ni komunizem ni bed ko bi za use veljala ista pravila .ko bi politike in lopove na vrhu rubili in kaznivali kot zdej romune bi blo super ampak zakoni so sam za reveže
ODGOVORI
2 1
zelen
27. 11. 2025 16.45
vedno bili in bodo
ODGOVORI
0 0
galeon
27. 11. 2025 16.12
+5
Če nimaš v podjetju rezerve vsaj za 3 mesece, si samo domišljaš da si podjetnik.
ODGOVORI
8 3
MatPaat
27. 11. 2025 16.12
+2
Kaj kje.... Gradbeništvo vam je prvo kjer se vsako leto pozimi dela manj...
ODGOVORI
2 0
Minifa
27. 11. 2025 16.08
+4
Mesec in GOSODARSTVO gresta skupaj, kot SLON in porcelan..
ODGOVORI
6 2
Minifa
27. 11. 2025 16.13
+4
Drgač pa razpustitev ali ukinitev.. NE gospodarske zbornice je nujen ne pa zadosten pogoj za normalizacijo gospodarstva, večji škodljivci kot so GRS ne obstajajo. Gre za navadno komunistično organizacijo odsluženih rdečih PARAZITOV.
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1384