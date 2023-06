GZS: Čim prej v gradnjo šestpasovnic, tudi železnice v velikem zaostanku

Čim prej je treba zgraditi tretje pasove na avtocestah, najprej okoli Ljubljane in na vpadnicah proti Štajerski in Primorski, do takrat pa za javni promet in vozila z več potniki v konicah uporabiti odstavne pasove, meni strateški svet GZS za investicije in gradbeništvo. Ob tem poziva k pospešitvi umeščanja železniške infrastrukture v prostor.

icon-expand Zastoji na primorski avtocesti FOTO: Bobo

Kot so danes sporočili z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), so se člani sveta še dogovorili, da bodo ustanovili strokovni odbor za spremljanje izvedbe prostorskega načrtovanja in drugih aktivnosti na področju ljubljanskega avtocestnega obroča in priključnih krakov, saj da se od resolucije, sprejete pred petimi leti, niso premaknili z mrtve točke. Ugotovili so, da se večina potrebnih ukrepov na železniški infrastrukturi v državi izvaja, je pa izvedba teh ukrepov zaradi postopkov prostorskega umeščanja dolgotrajna, zato predlagajo pospešitev aktivnosti pri umeščanju v prostor.

V GZS navajajo podatke, da je promet osebnih vozil v zadnjem letu zrasel za od sedem do 14 odstotkov, tovorni promet pa raste v povprečju za tri odstotke letno oz. sorazmerno z rastjo bruto domačega proizvoda. "Povprečna gostota tako osebnega kot tovornega prometa na avtocestnem omrežju je že dosegla kapacitetne omejitve štiripasovnih avtocest. Železniško omrežje je bilo v zadnjih letih deležno obnovitev prog v smislu nosilnosti, kapacitetno in hitrostno pa so železnice še vedno v velikem zaostanku," ugotavljajo. Avtomobil tudi v prihodnje prednjačil, treba je razširiti ceste Glede na ugotovitve Gregorja Pretnarja iz podjetja za svetovanje in projektiranje PNZ bo tudi v prihodnje avtomobil ostal glavno prevozno sredstvo v Sloveniji. Danes se 89 odstotkov Slovencev prevaža z avtomobilom, cilj nacionalnega energetskega in podnebnega načrta je, da bi do leta 2040 ta delež padel na 78 odstotkov. Ugotavljajo tudi, da ljudje bolj uporabljajo javni prevoz, kjer je ta dostopen in konkurenčen. "Samo s širitvijo avtocestnega obroča okoli Ljubljane ne bomo rešili problema celovito, ampak je treba pospešiti tudi tirno infrastrukturo. Strateške in strokovne podlage za vse to obstajajo, vendar se ne izvajajo," je dejal Pretnar.

icon-expand Direktor združenja za gradbeništvo pri GZS Gregor Ficko je izpostavil, da Slovenija v zadnjih 13 letih ni bila sposobna umestiti v prostor nobenega projekta, ki bi lahko reševal zagato z zastoji na cestah. FOTO: Bobo