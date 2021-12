GZS: Industrija sejmov in srečanj kar 14 mesecev brez prihodkov

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) opozarjajo, da so podjetja v panogi industrije sejmov in srečanj že več kot eno leto brez prihodkov in "zagotovo sodijo med tiste, ki jih je epidemija covida-19 najbolj prizadela". Kot so opozorili, zaradi prepovedi oziroma omejitev, vezanih na vladne ukrepe, od srede marca 2020 do vključno maja 2021 niso smeli poslovali. "Tudi po koncu uradne prepovedi je poslovanje zaradi številnih še vedno predpisanih omejitev in prepovedi zelo omejeno," so dodali.

Poudarjajo, da kljub obljubam vlade podjetja v tej industriji vse do danes niso prejela nobene specifične državne podpore oziroma pomoči.

Več o stanju v panogi ter zahtevah, ki jih je Zbornica industrije sejmov in srečanj (ZISS) pri GZS že večkrat, nazadnje v obliki javnega poziva 17. novembra 2021, posredovala vladi, bodo spregovorili na današnji novinarski konferenci, ki jo bomo ob 12. uri prenašali V ŽIVO. Na njej bodo sodelovali izvršni direktor Celjskega sejma Robert Otorepec, lastnik in direktor DB-Teama Dejan Žura, generalni direktor GZS Aleš Cantarutti in direktorica GZS ZISS Marjana Majerič. Dogodek organizirajo skupaj z GIZ KOS (koncertni organizatorji Slovenije) in predstavnikom cateringov, so še sporočili.