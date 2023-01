GZS nasprotuje dvigu minimalne plače za več od medletne inflacije

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v GZS, bo neto minimalna plača zaradi učinkov sprememb novele zakona o dohodnini še za okoli dve odstotni točki višja od inflacije, večji dvig pa po njihovem prepričanju ni ustrezen.

"V konkurenčnih evropskih gospodarstvih so zelo zadržani celo do dvigov v višini lanske inflacije, saj uskladitev z inflacijo prinaša višjo storitveno inflacijo v prihodnjem obdobju po uskladitvi in tem daljše obdobje nadpovprečne (nad dvema odstotkoma) rasti cen v gospodarstvu," so poudarili.

Glede na to, da novi izračun minimalnih življenjskih stroškov že vključuje uskladitev z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin, uskladitev minimalne plače z višjim odstotkom od letne inflacije ni potrebna, so podčrtali in dodali, da je višina minimalne plače po kupni moči v Sloveniji med državami, ki imajo ta institut, že zdaj sedma najvišja. "V zadnjih 10 letih se je minimalna bruto plača v Sloveniji povečala za 310 evrov, srednja (mediana) sprememba med državami EU pa znaša 305 evrov. V tej spremembi za Slovenijo ni upoštevana sprememba, ki izhaja iz izločitve vseh dodatkov (obračunajo se od osnovne plače) iz minimalne plače, ki je nastala v tem obdobju," so dodali.