GZS obsoja vsakršna neetična ravnanja delodajalcev

Gospodarska zbornica Slovenije se distancira od vsakršnih neetičnih in neodgovornih ravnanj delodajalcev, so se na razkritje hude kršitve pravic delavcev v podjetjih Marinblu in Selea iz Kozine odzvali na GZS. Kot so dodali, od vseh delodajalcev pričakujejo "nadstandardno upravljanje s svojimi človeškimi viri".

"Zaposleni so dragocen vir in največje bogastvo vsakega podjetja. Zato na GZS pričakujemo, da bodo delodajalci pri upravljanju s človeškimi viri upoštevali in zagotavljali najvišje standarde in kriterije zaščite in varovanja svojih delavcev, celo višje, kot jih določa delovna zakonodaja," so stališče generalnega direktorja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) Aleša Cantaruttija povzeli v zbornici. Kot je še izpostavil Cantarutti, sicer ni nobene razlike, ali gre za domače ali tuje delavec. "Zaposleni je zaposleni," je dejal.

GZS po njegovih besedah vedno podpira pravilno in zakonito delovanje vseh poslovnih subjektov, tako glede zagotavljanja pogojev dela za zaposlene kot plačila za delo. Delodajalci morajo ravnati družbeno odgovorno na vseh ravneh, je poudaril. V primeru porajanja očitkov o domnevnih kršitvah pravic zaposlenih s strani delodajalca pa sta nujna takojšen odziv in nadzor s strani pristojnega inšpektorata za delo, so še zapisali na GZS.