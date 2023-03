GZS opozarja na diskriminacijo med zaposlenimi v javnem in zasebnem sektorju

Kot so spomnili v GZS, so predstavniki gospodarstva na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) ob usklajevanju predloga novele uspeli preprečiti uvedbo obvezne elektronske evidence, tako da bo ta obvezna zgolj za tiste delodajalce, ki jim bo dokazana kršitev. Socialni partnerji so se takrat tudi dogovorili, da bodo odprta vprašanja reševali v podzakonskem aktu, so opozorili.

"Zato nas toliko bolj preseneča nenadna sprememba besedila novele, ki zaposlene postavlja v neenak položaj," je kritičen Gorenšček. Sprejeto dopolnilo namreč izjemo pri evidentiranju delovnega časa upošteva zgolj za visokošolske učitelje in raziskovalce, kar je po njegovih besedah diskriminatorno do vseh ostalih zaposlenih, saj nekateri prav tako delajo na terenu in ob različnih urah, kar je bil argument za potrjeno izjemo. "Če je matični odbor tak sklep sprejel za eno skupino zaposlenih, pričakujemo, da bo enako storil za vse zaposlene v Sloveniji, ne glede na to, ali so zaposleni v javnem ali zasebnem sektorju. Vsaka drugačna odločitev je ustavno sporna," je prepričan Gorenšček, ki od DZ zato pričakuje, da bo z dopolnili ustrezno prilagodil vsebino zakona.

Odbor je predlagano novelo obravnaval minuli četrtek, sporno dopolnilo pa so tedaj z argumentom o neenakopravni obravnavi zaposlenih že kritizirali tudi v opoziciji. Prav tako so imeli pripombe v zakonodajno-pravni službi DZ.