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Slovenija

GZS: Ustvarimo bistveno manj, kot se krepijo stroški dela

Ljubljana, 28. 05. 2026 14.52 pred 28 dnevi 3 min branja 17

Avtor:
STA M.V.
Delo in denar

V več kot polovici podjetij se je rast stroškov dela na zaposlenega v zadnjem letu dvignila za več kot 10 odstotkov, je pokazala anketa GZS v 460 podjetjih z več kot petimi zaposlenimi. "Skrbi nas, ker podjetja na srednji rok zaradi hude konkurence nimajo veliko manevrskega prostora," je dejala generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

Lani se je produktivnost dela povečala, a bistveno manj kot stroški dela, je na današnji novinarski konferenci Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) povedala Nahtigal. "Razmerje med stroški dela in dodano vrednostjo se je povečalo na najvišjo raven po letu 2020, v zadnjih petih letih so se stroški dela na delovno uro v zasebnem sektorju povečali približno dvakrat hitreje kot v povprečju EU. To pomeni, da ustvarimo bistveno manj, kot pa se krepijo stroški dela," je opozorila.

Podjetja so se na rast stroškov po njenih besedah večinoma odzvala odgovorno. "Odzvala so se z iskanjem notranjih rezerv, dvigom prodajnih cen, upočasnjevanjem investicij, izgubo naročil, slabšo likvidnostjo, zniževanjem zaposlenosti, znižanjem dobičkonosnosti in prilagajanjem poslovanja," je navedla.

Vodja analitske službe GZS Bojan Ivanc je dodal, da je v anketi, ki so jo izvedli maja, približno 20 odstotkov podjetij ocenilo, da se je povprečen strošek dela na zaposlenega med letošnjim in lanskim februarjem povečal med osem do 10 odstotkov, v šestini pa med šest in osem odstotkov. Več kot tretjina podjetij je navedla, da je bila ta rast najvišja v zadnjih 10 letih, v slabi tretjini podjetij pa v zadnjih treh letih.

Plačilo
Plačilo
FOTO: Thinkstock

Na rast stroškov dela so ključno vplivali dvig minimalne plače, na drugem mestu je bil dvig plač v konkurenčnih podjetjih, sledili so uvedba prispevka za dolgotrajno oskrbo, dvig plač v sektorju država, dvig lestvice v podjetniških kolektivnih pogodbah in boljše poslovanje podjetij. "To je zaskrbljujoče, saj bi si želeli, da bi bil ključen dejavnik dobro poslovanje," je povedal. Zaradi administrativno določenega dviga minimalne plače je sedem odstotkov podjetij navedlo, da je manj dvignilo druge plače, kot bi jih sicer.

Približno dve tretjini podjetij sta ocenili, da je dvig stroškov dela pomembno vplival na njihovo dobičkonosnost in naročila. Tri četrtine podjetij je dvignilo prodajne cene ali pa znižalo dobičkonosnost, nekaterim se je poslabšala likvidnost, nekatera so izgubila naročilo ali pa so bila manj konkurenčna, slaba polovica podjetij pa se je tudi odločila za ustavitev ali odlog ključnih investicij, je navedel.

Tretjina podjetij izvaja dejavnosti mehkega zniževanja števila zaposlenih, dobra četrtina je ustavila zaposlovanje. Približno desetina je začela odpuščati. Približno polovica podjetij zaustavlja investicije, negativni vpliv bo po Ivančevih besedah navzoč v naslednjem letu dni. Zaradi izzivov petina vprašanih hitreje uvaja umetno inteligenco, nekatera odprodajajo poslovno nepotrebno premoženje, povečujejo normative za uspešnost ali prehajajo na skrajšan delovni čas.

Če se pogoji poslovanja ne bodo spremenili, je dobra polovica vprašanih napovedala dvig prodajnih cen, 38 odstotkov jih bo ustavilo investicije, dobra tretjina bo izvedla racionalizacijo, tretjina pa dodelila manjše bonuse. Okoli 10 odstotkov jih je, če se razmere ne bodo izboljšale, navedlo trdo odpuščanje, pri čemer naj bi jih okoli 40 odstotkov število zaposlenih znižalo za okoli šest odstotkov, je še navedel Ivanc.

Generalna direktorica je danes ponovila, da koalicijska pogodba vključuje številne dolgo pričakovane zaveze za izboljšanje poslovnega okolja, večjo produktivnost gospodarstva in podporo razvoju Slovenije. "Veseli smo, da je davčno okolje v koalicijski pogodbi za začetek dobro naslovljeno, čakamo pa na konkretne predloge," je dejala in dodala, da je pomembno, da v Sloveniji naredimo korak v smeri spodbudnega davčnega okolja, ki bo vsem prineslo dobrobit.

V GZS so se danes znova odzvali na Ajpesove podatke o lanskem poslovanju gospodarstva. Največja rast dobičkov je bila prisotna v dejavnosti, kjer poslujejo finančni holdingi, in energetiki. "Naša analitska služba pa je ugotovila, da so se prihodki družb lani realno znižali se za en odstotek, izvoz je realno upadel za dva odstotka, dodana vrednost se je realno okrepila za manj kot 0,5 odstotka, dobiček pa je realno povečal se za 10 odstotkov. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je realno upadel za 0,6 odstotka," je povzela Nahtigal.

GZS delo stroški
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KOMENTARJI17

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zibertmi
29. 05. 2026 08.45
ne skrbi vas pa kaj bo prinesel zakon za napredek,kot je bilo povedano v tarči gre iz proračuna za pokojnine precej denarja,pokojninska blagajna se lahko sesuje v roku 6 let.mi ,ki smo 40 let vlagali v blagajno bomo prikrajšani za višino izplačil ,ki jo imamo,ali še več.ostali pa,kot je tudi bilo rečeno bodo morali začet vlagat v privatne pokojninske stebre,tako za pokojnino kot zdravstvo,vemo pa kaj se je pri nas dogodilo 1,stebro lkapitalske družbe-propadel je skupaj z naloženim denarjem delavcev
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+1
1 0
DRmed
29. 05. 2026 09.06
bolj naj te skrbi ce bo gospodarstvo crknilo ker potem pa res ne bo nic od pokojnin
Odgovori
0 0
realno1
28. 05. 2026 21.17
No, in ta sedaj uvedena kapica popolnoma nič ne rešuje tega problema, ker če izhajamo iz premise predlagateljev, da se bo s tem povečala plača najboljšega kadra se potem za podjetja ne bo nič zmanjšala obremenitev dela. Ta kapica bi bila razvojna, če bi omogočila, da bi ta perspektivni kader obdržal isto neto plačo, strošek podjetja za njegovo plačo bi se pa zmanjšal, ta sredstva pa bi moralo podjetje nameniti v razvojne projekte. Ta perspektivni kader se da nagraditi, privabiti, obdržati tudi z drugimi nefinančnimi spodbudami, ki bi jih podjetja davčno ugodno lahko jim ponudila (brezplačna stanovanja, udeležba pri dobičku, možnost solastništva podjetja....).
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-1
0 1
bojer
28. 05. 2026 19.51
Ne bo drugače dokler bomo imeli nenormalno potratno državo in na drugi strani nenormalen pohlep.
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+6
6 0
M_teoretik
28. 05. 2026 19.46
Komu bodo podjetniki plačeval, če ne bo kupcev, zarad slabo plačanih zaposlenih. A bojo prodajal robotom!?
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+3
3 0
a.kralj1994
28. 05. 2026 16.52
a te izračune jim je Janša dal na mizo in ukazal, da to dajo v medije??? Zdej bi spet nagrajeval poslovneže, delavci naj pa še več delajo...kaj če bi morda en dal idejo, naj delavci pri nas delajo vsak dan po vsaj 8 ur? brez dodatkov...in čim manj dopusta...da si bodo lastniki podjetij lahko potalali miljone, ker sedaj imajo premalo...oni bi več...a ne Janša???
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+5
7 2
Groucho Marx
28. 05. 2026 17.00
Svetujem ti, da odpreš podjetje in izkoristiš svoje potenciale. Dobički so pa itak zagotovljeni in rekordni.
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-1
3 4
HardKore
28. 05. 2026 16.40
Plače so preveč obdavčene! To je edini vzrok, grem stavit! Ker ne vem kako so lahko potem druge države konkurenčne.....
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+2
3 1
bandit1
28. 05. 2026 16.28
Zavod za zaposlovanje, Delodajalec zahteva napotnico od Zavoda za zaposlovanje. Čas zaposlitve 12 mescev, ker država tej g o l a z n i plačuje plačo za delavce ki jih zaposlujejo.
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+4
4 0
Lux_43
28. 05. 2026 16.26
Pa še nekaj: nikoli z vaše strani nisem slišal komentarja oz., da bi izpostavili problem neplačevanje med gospodarskimi subjekti, niti da bi mogoče to bolje uvedli na ravni EU. To je v Sloveniji tak Teksas, da te glava peče. Namesto, da bi en FURS to strogo kontroliral, oz, da bi obstajal tak sistem. Ne plačaš računa, takojšnja blokada, ne pa da mora človek celo kriminalistično raziskavo narest kaj in kako. Kdo pa lahko posluje brez denarja? Goljufi, pol ti je pa dolžan, nič nima in mu nič ne moreš. Kaj pa to GZS?
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+5
5 0
Lux_43
28. 05. 2026 16.22
Glejte, podjetja smo ljudje. V podjetjih delajo ljudje, različnih profilov in znanj. Ti prinašajo dodano vrednost. Slovenija je izvozna država, in to krepko in seveda tudi uvozna, kar se turizma tiče. In kaj dela motnje pri poslovanju? Desno divjanje ugrabljanja resursov. Vojne na področjih, ker ti resursi stojijo, evo primer aktualen Irana in Bližnjega vzhoda. Ali pa recimo ena najbolj neumnih stvari, Brexit. združevanje in sodelovanje ne staneta nič, razdruževanje in take politike pa veliko. Ampak ravno vi, predstavniki močnega kapitala temu rečete: sodobni izzivi. Ker vam grejo tudi v korist. Podpirate seveda Janšo, ampak v kolikor boste manjšali delavske minimalne pravice, se bo slovenski srednji razred izseljeval v države, kjer za svoje delo dobijo več. To se je dogajalo sploh od 2004-2012, kjer se je folk masovno izseljeval v Avstrijo. Višje plače, 14x, večja dostopnost do stanovanj in boljša splošna delovna kultura. In ko mi ena desnica začne z nacionalno noto, mi grejo vse dlake pokonci, pa ni jih malo. Ali pa ko začnejo z debirokratizacijo., a vse nam narekuje EU, kje je ravno EPP ta glavna ! Naslednja stvar je pa siva ekonomija. v 25. letih dela sem dodobra spoznal, kaj je to in kaj se vzpodbuja. Če bi se to nadzorovalo, imamo lahko komot interventni zakon, pa še nekaj bi ostalo. To je rak rana gospodarstva in družbe. Obnašate se pa tudi, kot da imamo 900.000 s.p.-jev a ne 900.000 delavcev, ki so do sedaj polno zaposleni in delamo tudi po dva šihta, ker lahko. Ker je dela kar ga hočeš, samo videt ga moraš. Vse kar trdite od višjih stroškov, ja kje pa živite? Ravno politika vojn viša stroške tudi ! vsak dober delodajalec ceni svoje delavce in mu teli minimumi niso v breme. Seveda, tistemu, ki pa ni dober, je pa potrebna nabirka poceni delovne sile.
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+5
6 1
Aladar
28. 05. 2026 16.00
Ja dobiček pa podvojil
Odgovori
+8
8 0
bandit1
28. 05. 2026 15.57
GZS saj imate Filipince, Indijce, Pakistance ki nas vozijo z avtobusi in prevračajo v jarke. Kaj jočete.
Odgovori
+7
8 1
Delavec_Slo
28. 05. 2026 15.56
Takoj razpustit gzs,od njih ni nobene koristi!!!!
Odgovori
+3
5 2
flojdi
28. 05. 2026 15.53
Me ne skrbi.zdaj ko bo ta vlada bo 123 vse poslihtano.in bomo bli bol k svica.
Odgovori
+3
4 1
flojdi
28. 05. 2026 15.55
?????a mi slucajno gdo ne verjame
Odgovori
+1
2 1
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