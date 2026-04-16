Slovenija

GZS: Predlagani interventni zakon ni zakon za bogate

Ljubljana, 16. 04. 2026 14.23 pred 30 minutami 4 min branja 2

Avtor:
STA M.V.
Gospodarska zbornica

Predlaganega interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga vložile stranke t. i. tretjega političnega bloka, nikakor ni mogoče razumeti kot zakon za bogate, ampak kot prvi korak v smeri večje konkurenčnosti Slovenije in razbremenjevanja podjetij ter državljanov, poudarjajo v GZS. Mora pa biti predlog predmet obravnave na ESS, dodajajo.

Delodajalske organizacije so v skupni izjavi že v sredo odločno podprle predlog interventnega zakona, ki so ga pripravili v strankah NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica. Zapisali so, da predlog naslavlja ključne izzive, s katerimi se soočajo tako prebivalci kot gospodarstvo.

V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) predlagani zakon, ki vsebuje ukrepe na številnih področjih, od davkov, do pokojninskega in zdravstvenega sistema, vidijo kot prvi korak v smer večje konkurenčnosti za podjetja in bolj razvojno naravnanega, stabilnega ter predvidljivega okolja. Obenem pa bi predlagani ukrepi ljudem pomagali tudi lajšati življenjske stroške.

"Tega zakona nikakor ni mogoče razumeti kot zakon za bogate," je v izjavi za javnost poudarila generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal in se odzvala na komentarje stranke Levica. S predlaganim zakonom se nikomur ničesar ne jemlje, je dodala. V GZS si prizadevajo predvsem za to, da bi bilo poslovno okolje v Sloveniji bolj predvidljivo, pregledno in primerljivo z ostalimi članicami EU.

FOTO: Bobo
FOTO: Bobo

"Predlog je zelo jasno sporočilo, da s tem zakonom spreminjamo smer razvoja Slovenije, od dodatnega davčnega in administrativnega obremenjevanja gremo k postopni razbremenitvi gospodarstva in državljanov," je dodala. Po treh letih večinoma dodatnih obremenitev ga vidi kot pravo osvežitev.

Razbremenitve v predlogu zakona so po prepričanju GZS nujne in pravočasne. "Slovensko gospodarstvo je v zadnjih treh letih utrpelo padce pri vseh pomembnih kazalcih. Nujno je, da Slovenija ta trend razvoja našega gospodarstva obrne navzgor," je opozorila Nahtigal.

Če bomo okrepili gospodarstvo, bomo v Sloveniji lažje ohranjali javno zdravstvo, šolstvo, vlaganje v infrastrukturo ter poskrbeli tudi za najstarejše in najranljivejše, je ponovila stališče delodajalske strani.

Med ukrepi v zakonu GZS posebej pozdravlja predlagano uvedbo kapice na socialne prispevke pri 7500 evrih bruto, saj da gre pri t. i. socialni kapici za preizkušen ukrep, ki ga imata že dve tretjini držav srednje in vzhodne Evrope. Bi pa želeli na GZS do leta 2030 kapico postopno znižati na 6000 evrov.

Kot pozitivno vidijo tudi predlagane spremembe ureditve t. i. normiranih s. p. in uvedbo mikro s . p. Ta ureditev je smiselna predvsem za določene poklice in obrtnike, v nadaljevanju pa bo potrebna celovita prenova statusa normiranca, je dejala Nahtigal. Moramo pa biti pri tem po njenih besedah zelo pozorni, da ne bo prišlo do nadomeščanja rednih zaposlitev s samozaposlitvijo.

Pozdravljajo tudi predlog glede možnosti prejemanja polne pokojnine ob nadaljnjem delu, saj da s tem dodatno spodbujamo starejše, ki želijo in lahko delajo dlje ter pomagamo podjetjem pri zagotavljanju prepotrebne delovne sile. Je pa treba paziti, da s tem ne bomo ustvarili prevelike razlike med dohodki mladih in starejših zaposlenih, je opozorila.

Pozdravljajo tudi znižanje DDV na energente, ki ga razumejo bolj kot protikrizni ukrep, smiselno se jim zdi tudi znižanje DDV na določene prehranske izdelke, pri čemer bi se bilo smiselno za to odločiti, ko bo res prišlo do dviga cen hrane nad razumno raven, in temeljito premisliti, za kakšno število izdelkov bi davek znižali.

V vsakem primeru pa na GZS vse politične stranke znova pozivajo, naj ne prezrejo njihovih predlogov iz programa Made in Slovenia 2035, in da nova vlada v šestih mesecih predlaga celovit nabor ukrepov ob upoštevanju tudi teh predlogov.

Glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček je medtem izpostavil, da za GZS glede tega, ali naj gre tudi poslanski predlog zakona skozi obravnavo na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), ni dileme.

"Vse pomembne teme, ki prinašajo spremembe v slovensko družbo, morajo biti deležne obravnave na ESS," je podčrtal. ESS oz. njegovi člani po Gorenščkovih besedah tako pričakujejo, da bodo šle vse zakonske spremembe, ki se dotikajo standarda zaposlenih in državljanov Slovenije, skozi sito socialnih partnerjev.

Je pa ob tem pripomnil, da se mu zdi obravnava že na petkovi seji ESS preuranjena. Državni zbor niti še ni do konca konstituiran, socialni partnerji uradnega predloga zakona, ki je vložen po rednem postopku, še niso prejeli, prav tako še ni opredelitve vlade do njega. Zato se boji, da bo razprava v petek nekoliko okrnjena.

Predlagal bo, da se uradna obravnava prestavi, a sindikalna stran po njegovih besedah vztraja pri takojšnji obravnavi. Takšno hitenje ga preseneča, v njem pa vidi znak strahu in negotovosti. Za posledico bi to lahko imelo slabšo kakovost same obravnave. Bo pa predvidoma v petek v vsakem primeru na sejo ESS prišel prvopodpisani pod predlog Janez Cigler Kralj in ESS predstavil namene predlagateljev ter naslednje korake.

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) pa pred izredno sejo ESS (Ekonomsko-socialnega sveta) opozarja na "jasne signale vpliva energetske in gospodarske krize ter padanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki se odražajo ne le v zmanjšani gospodarski aktivnosti in zviševanju inflacije, temveč tudi realno v blagostanju zaposlenih v gospodarskem sektorju".

Ker je točka dnevnega reda izredne seje ESS Predlog zakona o interventnih ukrepih, na ZDS pozivajo partnerje v Ekonomsko-socialnem svetu "k spremembi odnosa do gospodarstva in k zavedanju, da je le zdravo in uspešno gospodarstvo temelj socialne države, in ne le priročni vir proračunskih sredstev".

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ivan z Doba
16. 04. 2026 14.54
GZS skrbi samo za kapitaliste. Še nisem zasledil, da bi GZS predlagala povečanje plač zaposlenim. Poleg tega nihče ne pove, tudi predlagatelji zakona ne, kje bodo dobili razliko denarja v davčni malhi. Bodo nižali pokojnine? Prikrajšali zdravstvo, šolstvo? Lahko je s tujim tičem po koprivah opletati!
+2
3 1
peglezn
16. 04. 2026 15.07
S čigavim tičem pa opletata Luka in Robi... s svojimi prihranki ali (tudi) najinim denarjem?
0 0
