GZS z ukrepi zadovoljna, v svobodnih sindikatih zadržani 

Na predloge zakonskih sprememb na področju socialne varnosti, trga dela in pokojninskega sistema, ki jih je danes predstavila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer, so se odzvali v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), v zvezi svobodnih sindikatov in v stranki SDS.

V GZS so zvišanje najnižjega nadomestila pričakovali, ta ukrep je zapisan tudi v koalicijskem sporazumu. Niso pa jim znane finančne posledice. "Zato pričakujemo, da bo predlagatelj oceno teh posledic dviga v najkrajšem možnem času konkretneje predstavil. Pri tem je treba upoštevati predvsem dejstvo, da smo še vedno v času pozitivne gospodarske rasti, da pa so na obzorju že prvi znaki ohlajanja," so povedali v zbornici.

GZS o predlagani spremembi glede pravice do nadomestila – sedaj je oseba do nadomestila za brezposelnost upravičena, če je bila zavarovana vsaj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih, po novem pa bi to zavarovalno dobo podaljšali na 12 mesecev – pravijo, da so zahtevnejši pogoji za pridobitev pravice do denarnega nadomestila dobrodošli. "Trenutno število brezposelnih, ki so prijavljeni na zavod za zaposlovanje, namreč kaže na to, da smo še vedno dokaj neučinkoviti pri ponovni aktivaciji le-teh," pravijo.

Poudarili so še pomen ukrepov aktivne politike zaposlovanja za delodajalce. "Vsako dodatno prilagajanje te politike spremembam na trgu dela in aktivnejše vključevanje socialnih partnerjev pozdravljamo," so dejali.